Программа для ленивых

Прошедшее 19 мая 2021 года совещание по отдельным положениям послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию может повлиять на стратегию развития транспортной системы Свердловской области. Властям региона, вероятно, придется пересмотреть части, посвященные развитию метрополитена и железнодорожного транспорта. Именно на этих моментах акцентировал внимание зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.



Во время совещания была затронута тема строительства метрополитена. Напомним, что в своем послании президент РФ Владимир Путин поручил заняться вопросом развития подземки в Челябинске и Красноярске. Марат Хуснуллин во время заседания 19 мая предложил главе государства альтернативный вариант решения транспортных проблем мегаполисов.



«Мы считаем, что метро для миллионников пока нецелесообразно, надо больше делать ставку на железную дорогу. Мы все обсчитаем, и после точного уже решения я вам еще раз доложу. Этой проблемой мы занимаемся», — сказал зампредседателя правительства РФ.



Президенту он пояснил, что регионы самостоятельно «по деньгам не потянули». Глава государства в свою очередь поручил М. Хуснуллину узнать о реальном положении дел в сфере строительства метрополитена. По всей видимости, окончательные решения будут приниматься после корректировок планов.



Примечательно, что с заявлением о нецелесообразности строительства метрополитена в крупных городах России Марат Хуснуллин выступил после недавнего утверждения стратегии развития транспортного комплекса Свердловской области до 2035 года. Документ утвердил 29 апреля 2021 года Евгений Куйвашев. Составители стратегии в целом повторили тезис зампредседателя правительства о том, что регион не в состоянии самостоятельно развивать метрополитен в Екатеринбурге.



«Проектирование и строительство второй линии метрополитена возможно лишь при условии оказания государственной поддержки и привлечения средств федерального бюджета», — говорится в документе.



Однако в новой стратегии по необъяснимой причине содержатся устаревшие данные о развитии метро в Екатеринбурге. К примеру, стоимость второй ветки подземки оценивается, исходя из данных 2017 года — на сумму 70 млрд руб. Уже в 2019 году была публично озвучена сумма в 90 млрд руб. А в апреле 2021 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что работы по строительству новой линии будут продолжены.



«Я могу заверить, что мы работаем и продолжим работать над планированием строительства метро с применением самых новых технологий. Время не стоит на месте, поэтому те планы, которые формировались еще 10 лет назад, уже неактуальны. В связи с чем у меня запланирован ряд встреч, в том числе с директором московского метрополитена. Мы будем изучать те современные технологии, которые используются в Москве, и анализировать, насколько мы можем применить их у нас», — отметил Алексей Орлов.



При том, расходы на подготовку к строительству второй ветки легли только на городской бюджет. В областной казне на 2020 и плановый период 2021-2022 годов трат на это не предусмотрено, несмотря на то, что развитие метрополитена прописано в региональной программе.



Вдобавок к этому составители документа почему-то включили старую версию трассировки ветки от станции «Верх-Исетская» до станции «Каменные палатки». В новой версии первой станцией новой линии станет «Янтарная». А подсчет объема пассажироперевозок метро в документе и вовсе обрывается в 2015 году.





Из стратегии развития транспортного комплекса Свердловской области до 2035 года



Следует отметить, что именно актуальные показатели играют важную роль при переговорах с Федерацией о финансировании строительства метро. На какие данные опираются областные власти, которые тоже должны участвовать в этих процессах, теперь вопрос.



Впрочем, в региональную программу включено немало проектов, к которым свердловские власти в действительности отношения не имеют. К примеру, данный документ утверждает основные направления развития Екатеринбургского железнодорожного узла для увеличения пассажиропотока.



Согласно плану, предлагается вынос грузового движения с главного диаметра на южный и северный обходы города; развитие контейнерных и контрейлерных перевозок и транспортнологистических центров; вынос железнодорожной станции «Екатеринбург — Товарная» за пределы города Екатеринбурга с использованием освобождающейся территории под деловую и жилую застройку. Железнодорожную станцию «Екатеринбург — Пассажирский» авторы документа предлагают сделать основной для этого транспортного узла. Кроме того, всю сортировочную работу планируется после 2030 года вынести за пределы Екатеринбурга.



В то же время в документе отмечается, что работы по перечисленным направлениям не входят в компетенцию регионального минтранса. Ведомство может взять на себя только координирующие функции. Практически весь проект будет вести ООО «РЖД».



Еще один такой пример — описание развития аэропорта Кольцово. В областной программе развития описывается, что в екатеринбургском аэропорту в период с 2030 по 2035 годы запланировано строительство второй независимой взлетно-посадочной полосы.



«Данные мероприятия уже включены в разработанную Стратегию пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», — говорится в документе.



Кроме того, поскольку аэропорт принадлежит частной структуре, то и к этому проекту областные власти будут непричастны. То же самое касается обновления подвижного состава общественного транспорта в Екатеринбурге. Средства на это выделяются из федерального и городского бюджетов в соответствии с федеральной программой, которую курирует Минтранс РФ.



В итоге новая стратегия развития транспортного комплекса Свердловской области по сути стала сборником крупных проектов, которые были разработаны без непосредственного участия региональных властей.