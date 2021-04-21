Проблемное начало дороги на Стокгольм

PGL Major Stockholm должен стать главным турниром CS:GO в 2021 году. Первый мейджор после ковид-карантина, 2 миллиона долларов призовых и статус чемпионата мира — успешно выступить там мечтают все команды, но прежде требуется доказать, что они вообще достойны поездки в столицу Швеции.



Поэтому сейчас фанаты киберспорта, которые скачали ggbet приложение, пристально наблюдают за отборочными матчами в Европе и СНГ. Игры уже порадовали одних и огорчили других неожиданными результатами, на которые повлиял целый ворох технических проблем.







Среди пострадавших оказался и лидер мирового рейтинга Gambit Esports. Победив на старте EPIC CIS League Spring 2021 украинскую Akuma, команда рассчитывала выиграть и у Team Spirit. Но играющий из компьютерного клуба в Казахстане Абай Хасенов (HObbit) остался без электричества и несколько раундов Gambit сражался вчетвером. В результате они уступили первую карту, а затем, уже в полном составе, вторую и матч в целом.



А Trident Clan, игравший против Virtus.pro, лишился электричества в родном буткемпе. Сначала им засчитали техническое поражение на первой карте, а следом, после часа безуспешных попыток найти какой-нибудь компьютерный клуб, потерянным оказался весь матч.



Были на старте и сенсации, не связанные с техникой. Natus Vincere в своем втором матче неожиданно для всех уступила Entropiq. Большинство аналитиков полагает, что NAVI стали жертвой расслабленности - как серьезных соперников в СНГ они воспринимают лишь немногие коллективы и Entropiq в этот список не входит.



Плохой настрой Natus Vincere едва не стоил им первой карты в матче против GROND, но тогда s1mple и Ко вовремя собрались и выиграли матч. Теперь же отдали 8:16 Nuke, а затем в гораздо более упорной борьбе проиграли 17:19 Overpass. На счастье лидеров, впереди еще достаточно матчей и мало кто сомневается, что Gambit и NAVI выйдут в плей-офф турнира.



С техническими неполадками столкнулись также участники европейского турнира Flashpoint Season 3. Шведская Ninjas in Pyjamas из-за серверных проблем уступила полякам Anonymo Esports решающую третью карту и матч в целом. После их жалоб организатор состязаний постановил карту переиграть.



Решение вызвало бурное возмущение у сообщества CS:GO, но Flashpoint оставил переигровку в силе. NiP взяли верх над соперником и отправили поляков в нижнюю часть турнирной сетки. Сами шведы теперь сразятся с FPX Esports.