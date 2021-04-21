УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости партнеров
Вчера, 16:52

Проблемное начало дороги на Стокгольм

PGL Major Stockholm должен стать главным турниром CS:GO в 2021 году. Первый мейджор после ковид-карантина, 2 миллиона долларов призовых и статус чемпионата мира — успешно выступить там мечтают все команды, но прежде требуется доказать, что они вообще достойны поездки в столицу Швеции.

Поэтому сейчас фанаты киберспорта, которые скачали ggbet приложение, пристально наблюдают за отборочными матчами в Европе и СНГ. Игры уже порадовали одних и огорчили других неожиданными результатами, на которые повлиял целый ворох технических проблем.

Проблемное начало дороги на Стокгольм

Среди пострадавших оказался и лидер мирового рейтинга Gambit Esports. Победив на старте EPIC CIS League Spring 2021 украинскую Akuma, команда рассчитывала выиграть и у Team Spirit. Но играющий из компьютерного клуба в Казахстане Абай Хасенов (HObbit) остался без электричества и несколько раундов Gambit сражался вчетвером. В результате они уступили первую карту, а затем, уже в полном составе, вторую и матч в целом.

А Trident Clan, игравший против Virtus.pro, лишился электричества в родном буткемпе. Сначала им засчитали техническое поражение на первой карте, а следом, после часа безуспешных попыток найти какой-нибудь компьютерный клуб, потерянным оказался весь матч.

Были на старте и сенсации, не связанные с техникой. Natus Vincere в своем втором матче неожиданно для всех уступила Entropiq. Большинство аналитиков полагает, что NAVI стали жертвой расслабленности - как серьезных соперников в СНГ они воспринимают лишь немногие коллективы и Entropiq в этот список не входит.

Плохой настрой Natus Vincere едва не стоил им первой карты в матче против GROND, но тогда s1mple и Ко вовремя собрались и выиграли матч. Теперь же отдали 8:16 Nuke, а затем в гораздо более упорной борьбе проиграли 17:19 Overpass. На счастье лидеров, впереди еще достаточно матчей и мало кто сомневается, что Gambit и NAVI выйдут в плей-офф турнира.

С техническими неполадками столкнулись также участники европейского турнира Flashpoint Season 3. Шведская Ninjas in Pyjamas из-за серверных проблем уступила полякам Anonymo Esports решающую третью карту и матч в целом. После их жалоб организатор состязаний постановил карту переиграть.

Решение вызвало бурное возмущение у сообщества CS:GO, но Flashpoint оставил переигровку в силе. NiP взяли верх над соперником и отправили поляков в нижнюю часть турнирной сетки. Сами шведы теперь сразятся с FPX Esports.

Вернуться в раздел » Новости Партнеров
Материалы по теме
21.04.2021 Промокоды ggbet ждут любителей Дота 2

Стартовал второй сезон Dota Pro Circuit 2021 и все поклонники игры ждут матчей любимых команд. Азарт растет вместе со ...

29.10.2020 Ggbet предлагает ставки на CS:GO, где турниры идут один за другим

Если обычным спортсменам нужен отдых в пару дней после каждого матча, а турниры могут длиться месяцами, то в ...

28.08.2020 NAVI GGBET: ЖЕРЕБЬЕВКА ЧЕМПИОНАТА BLAST PREMIER

Осень приближается с неумолимой скоростью. Множество болельщиков ждали данный сезон из-за его насыщенного расписания. ...

23.11.2012 «Рубин» разгромил «Интер» и вышел в плей-офф

Казанский «Рубин» вчера обыграл «Интер» в матче Лиги Европы с разгромным счетом 3:0, сообщает «Лента.ру». Первый гол ...

22.03.2010 Российская сборная по керлингу стала лидером на женском чемпионате мира в Канаде

Сборная России по керлингу сумела выиграть второй матч на женском чемпионате мира, который проходит в Канаде, пишет РИА ...

Популярные новости
21.04.2021«Солнечный»: продолжение парковочного эксперимента21.04.2021Египет: панацея или неизбежная альтернатива?22.04.2021Курс на ужесточение23.04.2021Ручное земледелие22.04.2021Уралмаш избавляется от бараков
Архив новостей
Май 2021 (377)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18