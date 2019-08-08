Пожарные локализовали возгорание в доме по улице Шейнкмана в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Пожарные сегодня в 15.24 локализовали возгорание в доме по улице Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



«Звеньями газодымозащитной службы были спасены шесть человек, из них двое инвалидов, неспособных передвигаться самостоятельно. Тушение осложняется плотной задымленностью, на месте пожара работают шесть звеньев газодымозащитников. Для подачи воды на кровлю здания задействованы два коленчатых подъемника и три автолестницы», — говорится в сообщении.





Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области



К горящему дому стянуты 61 спасатель и 17 единиц техники МЧС. В прокуратуре рассматривают две версии, как возник пожар: очаг находится или на чердаке, или в одной из квартир на восьмом этаже.



Добавим, что сам дом, в котором произошло возгорание, внесен в реестр объектов культурного наследия.