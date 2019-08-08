Пожарные локализовали возгорание в доме по улице Шейнкмана в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Пожарные сегодня в 15.24 локализовали возгорание в доме по улице Шейнкмана, 19 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
«Звеньями газодымозащитной службы были спасены шесть человек, из них двое инвалидов, неспособных передвигаться самостоятельно. Тушение осложняется плотной задымленностью, на месте пожара работают шесть звеньев газодымозащитников. Для подачи воды на кровлю здания задействованы два коленчатых подъемника и три автолестницы», — говорится в сообщении.
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области
К горящему дому стянуты 61 спасатель и 17 единиц техники МЧС. В прокуратуре рассматривают две версии, как возник пожар: очаг находится или на чердаке, или в одной из квартир на восьмом этаже.
Добавим, что сам дом, в котором произошло возгорание, внесен в реестр объектов культурного наследия.
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. Пожарные ликвидируют возгорание в одном из цехов возле Уральского турбинного завода в ...02.07.2019 В Екатеринбурге на территории «Уралмашзавода» произошел пожар
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2019. На территории «Уралмашзавода» в Екатеринбурге произошло возгорание. Об этом говорится в ...01.02.2019 В Екатеринбурге произошел пожар в ТРЦ «Карнавал»
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2019. В Екатеринбурге сегодня рано утром произошел пожар в ТРЦ «Карнавал» на ул. Халтурина. ...17.06.2013 В Екатеринбурге произошло возгорание базы «Спогат-2»
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2013. В Екатеринбурге произошло возгорание базы по ул. Сибирский тракт. Об этом сообщает ...14.05.2009 Возгорание административного здания в Екатеринбурге на пересечении улиц Народной воли — Шейнкмана ликвидировано
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2009. Возгорание административного здания в Екатеринбурге на пересечении улиц Народной воли — ...