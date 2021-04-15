В Екатеринбурге модернизируют сети уличного освещения на улице Бажова

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился модернизировать сети уличного освещения на ул. Бажова (от ул. Карла Маркса до ул. Шарташской), сообщает пресс-служба горадминистрации.



«Публичный сервитут, утвержденный градоначальником в интересах МКУ «Городское благоустройство» на 10 лет, предусматривает переустройство существующих устаревших сетей уличного освещения, а также подводящих линий, находящихся в аварийном состоянии, с переводом воздушных сетей в кабельные (подземные)», — говорится в сообщении.



Также администрация города приняла решение провести общественные обсуждения по проекту строительства нового участка улицы Карасьевской на Широкой Речке (от ул. Евгения Савкова до ул. Осоковой).



Отметим, что создание действенных инструментов вовлечения горожан в управление городом («Город добра и соучастия») является одним из драйверов программы «Пять Д», предложенной главой муниципалитета Алексеем Орловым для развития Екатеринбурга.



Кроме того, драйверами программы являются интеграция города в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»), совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), использование технологий и потенциала для формирования новой экономики («Новая экономика города).