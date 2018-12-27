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ЕВРАЗ ЗСМК инвестировал 250 млн рублей в капремонт доменной печи № 3

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. ЕВРАЗ ЗСМК завершил капитальный ремонт доменной печи № 3. Проведенные работы повысят производительность агрегата, увеличат межремонтный период и снизят воздействие доменного производства на окружающую среду. Инвестиции компании составили 250 млн руб.

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, в ходе ремонта, который длился восемь суток, полностью заменили загрузочное устройство, через которое шихта попадает в доменную печь. Это одна из самых сложных и трудоемких работ: устройство поставляется по частям, в сборе его диаметр 7, а высота 14 метров, порядка 500 т.

ЕВРАЗ ЗСМК инвестировал 250 млн рублей в капремонт доменной печи № 3
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«Мы стараемся сделать производство максимально экологичным. В капитальные ремонты агрегатов включаем мероприятия по снижению нагрузки на окружающую среду. На домне № 3 мы изменили конструкцию системы мокрой газоочистки, исключив попадание доменного газа в атмосферу. Это наш первый опыт, в дальнейшем планируем применить его на других печах», — отмечает директор коксоаглодоменного сегмента дивизиона «Сибирь» Сергей Бурылин.

Также было отремонтировано энергетическое и технологическое оборудование. Проведены работы на литейном дворе: под основными агрегатами сделаны удобные и безопасные площадки. Капитальный ремонт позволит выйти на производство 6,8 тыс. т чугуна в день и улучшить состояние рабочих мест.

Отмечается, что доменное производство ЕВРАЗ ЗСМК включает в себя три доменные печи. Доменная печь № 3 была введена в эксплуатацию в 1971 году. Она стала самой большой в Европе с рабочим объемом 3 тыс. кубометров. Гигантский агрегат сразу же прозвали «Великаншей».

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