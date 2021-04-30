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В Свердловской области выявлен 101 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 6 мая 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в регионе за время пандемии составило 86 тыс. 803 человека.

Также за сутки в области зарегистрировано 10 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 3 тыс. 161. За сутки из больниц выписано 109 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 80 тыс. 533 человека.

В России за минувшие сутки было выявлено 7 тыс. 639 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 4 млн 855 тыс. 128 человек. За сутки зарегистрирован 351 летальный случай (всего 112 тыс. 246), выздоровело 7 тыс. 788 человек (всего 4 млн 472 тыс. 338).

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