ТОП-5 бизнес-центров Киева для аренды офиса

Представительный офис необходим любой крупной компании. Рынок коммерческой недвижимости Киева насыщен бизнес-центрами разного класса, которые предлагают большой выбор помещений.



На рынке прослеживается справедливая тенденция — чем ближе к центру города находится офис, тем выше цена его аренды. Например, существует заметная разница в стоимости офисов Печерского/Подольского района и деловых помещений, расположенных на окраинах столицы.



Чтобы было проще скоординироваться, мы подобрали бизнес центры Киева, предлагающих коммерческие объекты с очень удачными транспортными развязками, оптимальной ценой, развитой инфраструктурой. Они имеют актуальные предложения по аренде. Предоставляют офисы известным компаниям Украины.



Бизнес-центр «Леонардо»







Аренда 1 м2 стоит 30 долларов без учета НДС.



Находится в Шевченковском районе на улице Богдана Хмельницкого, здание 19/21. Здесь занимают коммерческую площадь такие известные компании, как МТМ, Tchibo Ukraine, Cilag, Investment Capital. Общая квадратура здания составляет 38 000 м2. Класс БЦ — «А».



Арендующим компаниям предлагается 7-ми этажная наземная парковка, а также помещения на выбор, находящиеся в двух корпусах — один на 7 этажей, второй на 17 этажей. Кроме офисных объектов в здании есть торговая зона. Здесь могут расположиться компании со средним и большим персоналом. Каждому сотруднику будет комфортно работать в таком здании.

БЦ «IQ Business Center»







Аренда 1м2 стоит 30 долларов без учета НДС.



Находится также в Печерском районе на улице Болсуновской, здание 13-15. Здесь арендует помещение известная в Украине компания — Jacobs. Общая площадь, занимаемая бизнес-центром — 45 121 м2. Класс — «А». Есть офисы размером 80 м2 и большие торговые объекты квадратурой 1720 м2.



Профессиональная команда БЦ старается ежедневно обеспечивать арендаторам оптимальные условия. Здание имеет выгодное расположение. Сотрудники компаний легко доберутся до места на общественном транспорте либо на личном.



БЦ «Парус»







Самый дорогой в столице, арендная цена одного квадрата офиса составляет 85 долларов без учета НДС.



Располагается в Печерском районе на улице Мечникова (здание 2). Здесь арендуют помещение такие фирмы — Метинвест, Canon, Кредит Европа Лизинг, газовые организации. В центре столицы «Парус» смотрится как потрясающее архитектурное творение. Здание установило новые стандарты качества бизнес-центров. Остальные деловые объекты стремятся к этим стандартам.



Имеет 33 этажа и высокий класс «А». Над проектированием сооружения трудились ведущие украинские и зарубежные архитекторы. В вестибюле присутствует двухэтажное остекление с панорамным видом. С верхних этажей здания виден весь город. Об удобстве транспортной развязки даже не стоит говорить. Сотрудники компании-арендатора могут очень комфортно добраться до «Паруса».



Есть подземная парковочная зона, надежная система охраны, централизованное отопление и современное климатическое оборудование для качественного кондиционирования воздуха.



БЦ «Царский»







Аренда 1м2 стоит 25 долларов без учета НДС.



Очередной современный центр, находящийся в Печерском районе Киева (на улице Старонаводницкой, здание 13Б). В пяти минутах ходьбы от метро «Печерская». Рядом есть удобный выезд на улицу Леси Украинки. То есть у сотрудников компании-арендатора не будет возникать проблем, когда они будут добираться до офиса.



Рядом с БЦ есть другие деловые здания. Бизнес-активность в этом районе Киева кипит, что позволяет создать в офисе прекрасную рабочую атмосферу. Развитая инфраструктура позволяет работникам хорошо отдохнуть в обеденный перерыв. Любители спорта смогут позаниматься в специально оборудованных залах или поплавать в бассейне.



БЦ «Евразия»







Аренда 1м2 стоит от 25 долларов без учета НДС.



Находится в Соломенском районе города на улице Жилянская, здание 73-79. Тут арендуют помещение такие компании — Microsoft, Nissan, Медиа Групп Украина. Неподалеку, в 10-ти минутах ходьбы, располагается станция метро «Вокзальная». Это позволит сотрудника компании-арендатора удобнее добираться до работы.



При выборе бизнес — центра нужно учитывать частоту посещения вашего офиса партнерами и клиентами. Если это будет происходить редко, то можно арендовать коммерческую недвижимость в тихом районе Киева. Если же часто — то в центре города, где всегда наблюдается деловая активность и развитая транспортная система.