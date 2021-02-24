Автомобильная пирамида

Финансовые пирамиды постоянно совершенствуются, используя последние достижения социальной инженерии и современных технологий. Появляются организации, в основе которых лежит принцип инвестирования в биржевые курсы или их производные, использование криптовалют или других достижений современного финтеха. В то же время наблюдается и специализация схем по отъему денег у населения: некоторые проекты работают в сферах недвижимости или на автомобильном рынке.



Примером последнего можно назвать проект Synergy auto, реклама которого появилась в подъездах домов Екатеринбурга и социальных сетях. Авторы предлагают гражданам оригинальную и элегантную схему накопления денег на машину. Достаточно внести на счет организации некоторую сумму, от 29% до 69% от стоимости автомобиля, подождать несколько месяцев — и автомобиль должен попасть к своему счастливому владельцу. Срок ожидания зависит от объема внесенных средств — чем процент больше, тем срок меньше. Заплатив 29%, ждать придется 159 дней, а заплатив 69% — только 55 дней.



Аналогичные проекты у головной организации автомобильного бизнеса — Synergy Group – есть и в сфере недвижимости. Там на схожих условиях предлагается приобрести квартиру. Очевидно, что срок инвестирования и суммы в данной сфере оказываются значительно больше.



«Synergy Group — это объединенные компании, которые созданы для того, чтобы помогать своим резидентам достигать конкретные цели при помощи целевого инвестирования. Synergy Group организует процесс получения прибыли с внесенных участниками программы средств, а также помогает купить цель с той или иной скидкой для резидента. Чем больше срок ожидания, тем выше скидка и, соответственно, меньше первоначальный взнос», — говорится на сайте организации.



Отметим, что проект Synergy auto неуникален. Схожие предложения по «накоплению на автомобиль» есть и у других финансовых организаций, имеющих признаки пирамиды. Примером может служить проект Finico предпринимателя из Казани Кирилла Доронина, где также есть подобная услуга. Впрочем, для других проектов «автомобильные» предложения являются скорее дополнением к основному способу изъятия средств в виде прямых инвестиций, в то время как в Synergy auto это главный вид бизнеса.



При этом эксперты финансового рынка находят у проекта целый ряд признаков финансовой пирамиды. Главное, что вызывает опасения экспертов, — гарантированная доходность для инвесторов на уровне 300% годовых и выше. Представители группы объясняют, что достигают ее за счет вложения на фондовом рынке и уникальных технологий трейдинга, позволяющих получать такую прибыль. Но эксперты отмечают, что сегодня на рынке таких технологий просто не существует. Любые вложения в фондовый рынок связаны с высокими рисками, а торговля «с плечом», которая позволяет получать значительную прибыль даже при небольших колебаниях рынка, может привести к значительным убыткам и даже разорению инвестора. То есть эта схема не гарантирована, и этот риск необходимо учитывать.



Кроме того, эксперты рынка отмечают, что для серьезной инвестиционной компании нет смысла привлекать средства физических лиц под 300% годовых, когда их можно занять у институциональных инвесторов под значительно меньший процент. Стоимость коммерческих кредитов сейчас колеблется в промежутке от 19% до 30% годовых, и их обслуживание гораздо менее сложный и затратный процесс, чем работа с тысячами физлиц.



Все это заставляет предположить, что проект вряд ли имеет своей целью «помощь резидентам в достижении конкретных задач». Скорее речь идет о планомерном изъятии средств. Используемая при этом схема пирамиды практически не вызывает сомнений. Впрочем, есть у автомобильного проекта и свои особенности.



Так, интересно отметить, что в рекламе услуг Synergy auto и на сайте нигде не указывается, что автомобиль переходит в собственность инвестора. Везде используется размытая формулировка «передается». Что именно скрывается за ней — не до конца понятно. Эксперты финансового рынка не исключают, что те автомобили, которые все же выдаются участникам проекта, могут быть оформлены не на них, а на некоторое юридическое лицо, причем с высокой долей вероятности — по лизинговой схеме. Инвестор же, скорее всего, может получить их только в пользование на тех или иных условиях. Тогда суммы, внесенной им в качестве «первоначального взноса», вполне может хватить.



Что в этом случае объясняют самому инвестору, остается только догадываться. Но, скорее всего, вряд ли ему рассказывают, что в любой момент «его» автомобиль может быть у него изъят. При возникновении у «головной организации» серьезных финансовых проблем машина в лучшем случае будет передана в конкурсную массу при банкротстве.



Впрочем, сама компания не раскрывает всех тонкостей процесса приобретения автомобиля, в различных рекламных материалах схема выглядит по-разному. Хотя вполне вероятно, что в настоящий момент это уже не важно: компания на рынке уже около года, а средний срок жизни финансовых пирамид у нас в стране — 1,5-2 года. Так что не исключено, что воспользоваться «льготными условиями» и «гарантированными выплатами» текущие инвесторы уже не успеют.



УрБК будет следить за развитием событий.