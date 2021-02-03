Ввод жилья на Среднем Урале в I квартале вырос на 42%

В январе-марте 2021 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 562,4 тыс. кв. м. жилья, что на 41,6% больше уровня аналогичного периода прошлого года (397,3 тыс. кв. м.), следует из данных Свердловскстата. В марте в регионе построили 180,7 тыс. кв. м. (минус 4% к марту 2020 года). Объем введенного индивидуального жилья вырос в 1,5 раза, до 132,2 тыс. кв. м.

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