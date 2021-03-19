Банк России повысил ключевую ставку до 5% годовых

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными. Восстановление спроса приобретает все большую устойчивость и в ряде секторов опережает возможности наращивания выпуска. В этих условиях баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 4,7–5,2%», — говорится в сообщении.
Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 июня 2021 года.
Напомним, что в июле 2020 года Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых. Это была самая низкая стоимость заимствований в российской истории. После этого цикл смягчения денежно-кредитной политики в РФ завершился. Четыре заседания подряд ЦБ сохранял ставку на уровне 4,25% годовых (в сентябре, октябре, декабре 2020 года, в феврале 2021 года). В марте 2021 года Банк России принял решение повысить ставку до 4,5%. Это произошло впервые с октября 2019 года. Главные причины ужесточения монетарной политики — рост цен на товары повседневного спроса в конце 2020-го — начале 2021 года, а также более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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