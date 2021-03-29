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Оборот розничной торговли на Среднем Урале в I квартале сократился на 12,8%

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2021. Оборот розничной торговли Свердловской области в марте 2021 года составил 96 млрд 719 млн руб., что на 12% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Свердловскстат.

«В марте 2021 года в среднем на душу населения продано потребительских товаров на сумму 22 тыс. 491 руб. (в марте 2020 года — 23 тыс. 993 руб.)», — говорится в сообщении.

В январе-марте 2021 года оборот розничной торговли Среднего Урала сократился на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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