Уральские таможенники пресекли нелегальный экспорт лесоматериалов из Красноуральска в Узбекистан на сумму более 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Уральские таможенники пресекли канал нелегального экспорта лесоматериалов хвойных пород из Красноуральска в Узбекистан. Общий объем контрабанды составил 594 куб. м.



Как сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ), оценочная стоимость незаконно перемещаемой древесины превысила 4,5 млн руб. Пиломатериалы из древесины хвойных пород заготовляли на территории Красноуральского городского округа. Вывоз товара за рубеж осуществлялся с использованием подложных товаросопроводительных документов.





Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления



«Фигурантами двух уголовных дел стали граждане Узбекистана. С целью установления всех обстоятельств и полного круга лиц, причастных к совершению преступлений, проводятся проверочные мероприятия», — комментирует начальник пресс-службы Уральского таможенного управления Виталий Шабанов.



Как сообщал УрБК, ранее уральские таможенники и сотрудники ФСБ пресекли контрабанду леса в Казахстан и Киргизию на сумму на 1,5 млн руб.



Предприниматели пытались вывезти через российско-казахстанскую границу 210 кубометров леса хвойных пород, заготовленного в Свердловской области.