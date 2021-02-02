Уральские таможенники пресекли нелегальный экспорт лесоматериалов из Красноуральска в Узбекистан на сумму более 4,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2021. Уральские таможенники пресекли канал нелегального экспорта лесоматериалов хвойных пород из Красноуральска в Узбекистан. Общий объем контрабанды составил 594 куб. м.
Как сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления (УТУ), оценочная стоимость незаконно перемещаемой древесины превысила 4,5 млн руб. Пиломатериалы из древесины хвойных пород заготовляли на территории Красноуральского городского округа. Вывоз товара за рубеж осуществлялся с использованием подложных товаросопроводительных документов.
Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления
«Фигурантами двух уголовных дел стали граждане Узбекистана. С целью установления всех обстоятельств и полного круга лиц, причастных к совершению преступлений, проводятся проверочные мероприятия», — комментирует начальник пресс-службы Уральского таможенного управления Виталий Шабанов.
Как сообщал УрБК, ранее уральские таможенники и сотрудники ФСБ пресекли контрабанду леса в Казахстан и Киргизию на сумму на 1,5 млн руб.
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