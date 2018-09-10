ТОП Матрас расширил ассортимент матрасов для спортсменов

ТОП Матрас — федеральный интернет-магазин ортопедических матрасов и товаров для сна. Он регулярно расширяет ассортимент продукции. На этот раз пополнился ассортимент моделей для спортсменов. Это обусловлено повышением спроса на ряд спортивных моделей, который наблюдается в последнее время.





Сон — это основная физиологическая потребность. Во время сна мы восстанавливаемся, расслабляемся и пополняем запасы энергии. Длительное недосыпание оказывает огромное влияние на наше здоровье и физическое состояние.Сон — это основная физиологическая потребность. Во время сна человек восстанавливается, расслабляется и пополняет запасы энергии. Длительное недосыпание оказывает огромное влияние на его здоровье и физическое состояние. Можно сказать, что сон влияет на спортивные результаты в любой сфере. Каждый вид спорта требует использования физической силы и концентрации, что, вероятно, будет непросто, если спортсмен устает и недосыпает. Отдохнувшему телу будет намного легче бить рекорды.Качество сна влияет на физическое состояние при занятиях спортом. Однако влияет ли спорт на качество сна? Конечно да. Спорт обычно утомляет физически, поэтому в результате возникает усталость. После интенсивных тренировок тело очень устает, утомленные мышцы болят, глаза от усталости закрываются. Без энергии невозможно функционировать, поэтому нужно набираться энергии за счет качественного сна и расслабления. Организму нужна регенерация, во время сна он восполняет свои энергетические резервы. При более интенсивной нагрузке, чем обычно, мышцы могут болеть по утрам. Но, благодаря длительному сну мышечные боли обычно быстро проходят.Полноценный сон возможен при наличии подходящего варианта. Для регенерации мышц идеально подойдет модель с массажным эффектом, усиливающим кровообращение. В результате утром спортсмен просыпается бодрым и свежим. Также важно поддерживать позвоночник и шейные позвонки, поэтому следует выбирать более жесткие модели. Профилирование сердечника лучше распределяет давление тела по матрасу и обеспечивает больший комфорт во время сна. Большое преимущество, которое оценят спортсмены, — это терморегуляция в некоторых моделях, благодаря которой в постели поддерживается постоянная температура.Воспользуйтесь советом специалистов в компании ТОП Матрас и выберите для себя лучший вариант. Ее офис находится по адресу: 17208, г. Москва, ул. Чертановская, д. 8, тел.: +7 (495) 268-04-14.