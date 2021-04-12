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Роман Лукичев: Законодательство об авторском праве постоянно усложняется

Роман Лукичев: Законодательство об авторском праве постоянно усложняетсяНа вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» о том, какие юридические аспекты необходимо учитывать при создании коммерческих фото или видео необходимо учитывать, ответил партнер юридического бюро Veritas Роман Лукичев.

— Роман, в последние годы растет количество визуального коммерческого материала — фотографий и роликов, в том числе создаваемых под новые форматы социальных сетей, таких как Instagram и TikTok. Одновременно постоянно реформируется законодательство, регулирующее авторское право и персональные данные. В результате многие сферы творчества и коммерческого производства оказываются чрезвычайно сложно регулируемыми, а продюсеры, фотографы и модели сталкиваются с юридическими проблемами. Нужны ли им специальные знания?

— Действительно, такие проблемы существуют. Законодательство, регулирующее авторское право, динамично развивается, растет и правоприменительная практика, накапливается все больше реальных дел, рассмотренных российскими судами. И часто люди творческих профессий сталкиваются с тем, что их, казалось бы, вполне обычная и привычная деятельность, как оказывается, регулируется сложными правовыми нормами. И о них действительно лучше знать, иначе можно оказаться в весьма сложной ситуации, столкнуться с исками и даже серьезным материальным ущербом из-за незнания законов.

— Например, в интерьерной фотостудии идет коммерческая съемка. Необходимо ли соглашение между дизайнером и владельцем студии об использовании дизайна интерьера и авторских арт-объектов в коммерческих целях?

— Согласно действующему российскому законодательству произведения дизайна, живописи и иные произведения изобразительного искусства являются объектами авторских прав. У дизайнера, как автора этих произведений, возникает исключительное право использовать их. Поэтому легальное использование в данном случае студии предполагает заключение договора между дизайнером и ее владельцем.

— Что это должен быть за договор?

— Во-первых, это может быть лицензионный договор, в котором будут оговорены конкретные способы использования объектов авторских прав. Если говорить менее юридическим языком и использовать аналогии, то это похоже на аренду —дизайнер временно и в ограниченном объеме дает право использования результата своего интеллектуального труда.

Второй вариант — заключение договора об отчуждении исключительного права в полном объеме. Это напоминает продажу: все права на дизайн передаются владельцу студии.

В-третьих, владелец студии может заранее заключить с дизайнером договор авторского заказа на создание произведения. В этом случае в договоре также необходимо будет указать переход к владельцу студии авторских прав и их объем после того, как дизайн интерьера либо арт-объект будет создан. Это как строительство дома, который сразу оказывается в собственности заказчика.

— В студии идет коммерческая фотосъемка. Какие документы необходимо оформлять фотографу и его клиентам (заказчикам съемок), чтобы избежать возможных претензий со стороны дизайнера и владельцев студии?

— Производителю — в нашем случае фотографу — необходимо получить письменное разрешение на использование дизайна интерьеров от правообладателя, например, владельца студии. В этом разрешении указываютсяпределы использования произведений, то есть каким способом (например, воспроизведение с помощью фотозаписи, распространение изображений и т.д.), на какой срок и на какой территории действует разрешение. Такое разрешение может быть оформлено в виде лицензионного договора между владельцем студии и фотографом либо заказчиком съемок.

— Не нарушают ли авторские права дизайнера публикации фотографий авторских интерьеров в соцсетях?

— Если не было получено соответствующее разрешение, то, конечно, нарушают. Теоретически владелец интерьера может подать на фотографа или заказчика съемки в суд и выиграть дело о нарушении своих прав, потребовать компенсацию.

— В фото- и видеоиндустрии существует устоявшаяся практика — получив гонорар, модель подписывает модел-релиз стандартного образа, позволяющий использовать изображение по усмотрению автора. В модел-релизе используются личные данные (для ню-моделей — вплоть до копии документов, в том числе паспорта), эти данные передаются клиенту фотографа — заказчику съемок. Как должен вестись учет таких персональных данных?

— Основной документ, в соответствии с которым должна вестись обработка такой информации, — Федеральный закон «О персональных данных». Обработка данных может быть автоматизированной, то есть осуществляться с помощью средств вычислительной техники, либо ручной.

До начала сбора и обработки персональной информации необходимо определиться с целью такой деятельности, сообщить об этой цели лицу, чьи данные получаете, и заручиться его письменным согласием. Важно, что оператор должен обеспечить конфиденциальность персональных данных: не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия гражданина, от которого они получены. Полностью обязанности оператора раскрыты в главе 4 названного закона.

— Может ли фотограф передавать данные модели заказчику?

— Может, если им было получено письменное согласие модели на такое действие.

— Какие документы должны оформлять модель и фотограф для соблюдения закона и коммерческих интересов?

— Фотограф должен получить от модели согласие на обработку персональных данных, в котором будут указаны цели сбора, условия обработки полученной информации, возможность передачи данных третьим лицам, срок хранения данных и другие условия.

— Может ли модель отозвать в дальнейшем свое согласие на использование персональных данных, если работа была оплачена?

— Может, однако фотограф вправе продолжить обработку персональных данных без согласия модели, если такаяобработка необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем является модель, а также для заключения договора, по которому модель будет являться выгодоприобретателем. Также после отзыва согласия можно продолжать обработку персональных данных модели, если это необходимо для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц.

— Может ли фотограф передавать паспортные данные модели третьим лицам в другие страны при работе на стоках, и каков порядок передачи?

— Если модель имеет российское гражданство, то первоначально персональные данные должны быть внесены оператором в базу данных на территории РФ. После этого можно осуществлять их трансграничную передачу в те страны, которые являются участниками Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (заключена в г. Страсбурге 28.01.1981), либо страны, перечень которых установлен приказом Роскомнадзора от 15.03.2013 г. № 274. В отношении остальных стран требуется письменное согласие субъекта персональных данных на передачу его данных на территорию иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных.

Чтобы исключить возможные претензии модели в связи с трансграничной передачей данных, рекомендуем получить согласие модели на передачу данных третьим лицам, в том числеспециализированным площадкам, находящимся в любых странах по усмотрению фотографа.

Фото предоставлено Роман Лукичевым

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