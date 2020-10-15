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Виртуальный мир-реальные деньги. Как заработать, не выходя из дома

Что бы ни говорили соседка-мать двоих детсадовцев, работающая кассиршей в «Магните», и дедушка, полжизни отдавший честному пятидневному труду на заводе «Красный стяг», в интернете зарабатывать можно. И даже в «Одноклассниках». Если не только рассматривать новые отпускные фото подружки и ставить лайки и сердечки, скрипя зубами от зависти.

Есть способы, приносящие буквально копейки, есть те, что сравнимы с зарплатой. И временные затраты тоже отличаются. Приведем три примера:

Виртуальный мир-реальные деньги. Как заработать, не выходя из дома

Вариант 1. Заработок на спортивных ставках

Размер дохода: от «-» до «+» бесконечности. Что потребуется: владение информацией о происходящем в мире спорта, умение анализировать, понимание риска проигрыша, некая сумма денег.

Чтобы заработать, необходимо поставить некоторую сумму на определенный результат спортивного события. Конечно, можно просто угадать, но лучше попытаться сделать обоснованный прогноз. Если он будет верным, то вы вернете свои деньги вместе с суммой бонуса. Способ крайне быстрый, но требует вложений.

Делаются ставки через букмекерские конторы, значительная часть которых давно работает в онлайн-режиме. Главное, сохранять трезвость мышления и не поддаваться эмоциям и азарту. Иначе к риску проигрыша как такового добавится риск стать жертвой мошенников.

Чтоб этого не случилось, пользуйтесь услугами только надежных букмекеров, имеющими имя и лицензию. К таким относятся:

— Фонбет,
— 1xСтавка,
— Париматч,
— Лига Ставок,
— Бетсити,
— Олимп и другие.

Самой популярной букмекерской конторой в России является Фонбет. К тому же, регистрация в букмекерской конторе Фонбет не вызовет ни у кого трудностей и займет несколько минут. После регистрации вам откроется доступ ко всем возможностям букмекерской конторы.

Вариант 2. Задания по тестированию сайтов

Размер дохода: за месяц около 5000-10000 рублей. Что потребуется: усидчивость и внимательность, свободное время.

Суть работы — анализ сайта с точки зрения пользователя. Заказчиком выдается техническое задание: проверить элементы дизайна, кнопки, структуру, цвета на логичность, сочетаемость и удобство.

Для этого не нужны специальные знания, поскольку цель такой проверки — получить именно непрофессиональное мнение конечных пользователей. Самое трудное и долгое здесь — оформление отчета.

Вариант 3. Администрирование групп в социальных сетях

Размер дохода: за каждую группу за месяц от 2000 до 15000 рублей. Что потребуется: время, коммуникабельность и творческое мышление, умение работать с информацией.

Повсеместно владельцы групп нанимают администратора или модератора, чтоб переложить на него техническую работу. Обычно она заключается в том, чтоб выкладывать на страницу новые публикации с определенной периодичностью.

Виртуальный мир-реальные деньги. Как заработать, не выходя из дома

Оплата может увеличиваться, если в число обязанностей входят также копирайтинг, общение с участниками группы и привлечение новых, организация конкурсов или оформление чата. Чтоб сэкономить время и успевать вести несколько групп, можно использовать таймер — сервис, позволяющий загрузить сразу несколько файлов и выставить время выгрузки, например, ежедневно в течение недели.

Найти такую работу можно, если написать напрямую владельцу сообщества, на сайтах фрилансеров или в различных группах. Чаще всего такие вакансии есть в средних пабликах с 5-20 тысячами подписчиков.

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