Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 858 человек

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. По состоянию на 6 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 68 тыс. 229 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 5 апреля число безработных составляло 69 тыс. 087 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 858 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,24%.

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