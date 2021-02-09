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Вчера, 18:01

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 858 человек

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. По состоянию на 6 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 68 тыс. 229 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 5 апреля число безработных составляло 69 тыс. 087 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 858 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 3,24%.

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