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Сегодня, 12:01

Генконсульство США в Екатеринбурге приостановило выдачу виз

Генеральное консульство США в Екатеринбурге перешло на работу в ограниченном формате. Об этом следует из заявления учреждения, опубликованного в Facebook.

«Консульство приостановит предоставление визовых услуг и услуг для американских граждан по причине значительных ограничений в количестве российских виз для американских дипломатических работников. Это решение было принято в результате длительного анализа условий работы и безопасности дипломатической миссии США и нашего персонала в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Выдача виз будет осуществляться с 1 апреля 2021 года в посольстве США в Москве.

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