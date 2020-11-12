ЕВРАЗ завершил первый этап строительства очистных сооружений на шахте «Шерегешская»

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. На шахте «Шерегешская» ЕВРАЗа реализуются природоохранные мероприятия в рамках реконструкции основного производства. На сегодня завершен первый этап строительства очистных сооружений, их максимальная производительность составляет 700 куб. м воды в час.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, на реализацию проекта направили почти 100 млн руб.
Оборудование предназначено для очистки шахтных сточных вод на выпуске в реку Большой Унзас. Реализуемый экологический проект позволит значительно повысить степень очистки по твердым веществам и нефтепродуктам. Уже сегодня очистка по взвешенным частицам, шламу и песку достигает 98%, по нефтепродуктам — 90%.
«Очищение воды происходит за счет отстаивания и добавления реагентов, которые подаются по специальным трубопроводам. В инфраструктуре сооружений находятся два пруда-отстойника на 4,5 тыс. куб. м каждый, две канализационно-насосные станции, два модульных здания для приготовления реагента, хлораторная и модульное здание для обогрева персонала», — говорится в сообщении.
Второй этап строительства очистных сооружений предполагает ввод дополнительных модулей доочистки шахтной воды. Отмечается, что проект проходит предварительную проработку в привязке к реконструкции Шерегешского рудника и позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду при увеличении добычи сырой руды.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2020. ЕВРАЗ реализует проект по цифровизации шахты «Шерегешская» стоимостью 200 млн руб. ...23.07.2020 На ЕВРАЗ ЗСМК началось строительство очистных сооружений площадью более 8 тыс. кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2020. На ЕВРАЗ ЗСМК приступили к строительству очистных сооружений для сточных вод. ...18.07.2019 На шахте «Распадская» вдвое увеличилась производительность очистных сооружений
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2019. На шахте «Распадская» (находится под управлением Распадской угольной компании) ...07.08.2017 ЕВРАЗ повышает экологическую эффективность
Холдинг ввел в эксплуатацию новые очистные сооружения ...27.07.2017 ЕВРАЗ построит новые очистные сооружения для Шерегешской шахты
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2017. ЕВРАЗ построит новые очистные сооружения для Шерегешской шахты Горно-Шорского филиала. ...