ЕВРАЗ завершил первый этап строительства очистных сооружений на шахте «Шерегешская»

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. На шахте «Шерегешская» ЕВРАЗа реализуются природоохранные мероприятия в рамках реконструкции основного производства. На сегодня завершен первый этап строительства очистных сооружений, их максимальная производительность составляет 700 куб. м воды в час.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, на реализацию проекта направили почти 100 млн руб.







Оборудование предназначено для очистки шахтных сточных вод на выпуске в реку Большой Унзас. Реализуемый экологический проект позволит значительно повысить степень очистки по твердым веществам и нефтепродуктам. Уже сегодня очистка по взвешенным частицам, шламу и песку достигает 98%, по нефтепродуктам — 90%.







«Очищение воды происходит за счет отстаивания и добавления реагентов, которые подаются по специальным трубопроводам. В инфраструктуре сооружений находятся два пруда-отстойника на 4,5 тыс. куб. м каждый, две канализационно-насосные станции, два модульных здания для приготовления реагента, хлораторная и модульное здание для обогрева персонала», — говорится в сообщении.







Второй этап строительства очистных сооружений предполагает ввод дополнительных модулей доочистки шахтной воды. Отмечается, что проект проходит предварительную проработку в привязке к реконструкции Шерегешского рудника и позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду при увеличении добычи сырой руды.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа