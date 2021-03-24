Финал долгостроя

Несколько месяцев назад в Екатеринбурге возобновилось строительство дома возле Дворца молодежи, дольщики которого ждут своих квартир с 2017 года. Обязательства по завершению проблемного объекта взяла на себя компания «Атомстройкомплекс». За это время строители обследовали конструктив дома, запустили теплоснабжение по временной схеме, приступили к внутренней отделке.



«Завершать чужой проект — дело неблагодарное и трудоемкое. Для нас как застройщика это сопряжено с более существенными затратами временных, человеческих и финансовых ресурсов, чем при строительстве с нуля. Однако оставлять недострой в центре города недопустимо, поэтому мы готовы вложить свои компетенции, силы и опыт в решение этой задачи. Дольщики порядком намучились. Мы заинтересованы в том, чтобы сдать объект в срок и с высоким качеством», — заявил генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.







Экспертная оценка дома показала, что часть решений, принятых прежним, несостоявшимся, застройщиком, необходимо переделывать — чтобы обеспечить должное качество и безопасность объекта. Так, строителям «Атомстройкомплекса» пришлось перепроектировать систему пожаротушения, а также корректировать проектную документацию по прокладке наружных сетей. Кроме того, частично был заменен навесной вентилируемый фасад из керамической плитки на «мокрый фасад».



Строители перепроверили качество устройства системы и там, где необходимо, демонтируют старый утеплитель, заменят на новый — с увеличенной плотностью.



В компании отмечают, что замена утеплителя — решение обоснованное. Оно позволит повысить теплотехнические характеристики дома, исключить риски промерзания наружных стен, конструкций. Для жильцов эта мера является гарантией, что дом будет теплым и комфортным. При этом существенного влияния на внешний вид здания она не окажет — тем более что за эти годы рядом с незавершенным домом появился еще один объект высокого класса аналогичной высоты, отделка которого осуществлена именно методом «мокрый фасад». Таким образом, две высотки визуально поддержат друг друга, образуя общий архитектурный ансамбль.







«ЖК «Гаринский» — объект бизнес-класса, что подразумевает дополнительные элементы комфорта и высокие эстетические характеристики. За годы, что дом стоял, появились новые материалы, тенденции в организации и оформлении мест общего пользования. Конечно, мы не только исправляем допущенные предыдущим застройщиком ошибки, но и актуализируем проект, чтобы и спустя пять лет задержки он соответствовал заявленному высокому классу. Сейчас мы готовим дизайн-проекты холлов, мест общего пользования на первом этаже, разрабатываем проект благоустройства двора. И как только они будут готовы, то обязательно покажем дольщикам. Репутация надежного передового застройщика региона обязывает соблюсти высочайшие стандарты в работе над «Гаринским» и подарить городу действительно достойный объект, который станет его украшением», — считает директор по проектированию «Атомстройкомплекса» Екатерина Спирина.



По ее словам, большая часть архитектурных, инженерных и планировочных решений дома останется в первозданном виде. Сохранена даже эффектная подсветка здания в ночное время.



В июле-августе с каждым из дольщиков будет заключено дополнительное соглашение с новыми сроками передачи квартир и перечнем корректировок проектной документации — это стандартная процедура, когда объект получил нового застройщика ввиду несостоятельности первого.







В компании «Атомстройкомплекс» планируют завершить строительные и отделочные работы по дому в декабре текущего года. Передача же его в эксплуатацию и заселение намечены на I квартал 2022 года.



Напомним, ЖК «Гаринский» числится недостроем с 2017 года. Компания «БЗСК-Инвест», возводившая дом, была признана банкротом — недостроенными остались ее дома в Екатеринбурге, Березовском и Первоуральске. Глава компании Александр Фрибус был обвинен в мошенничестве.



«Атомстройкомплекс», будучи социально ответственным застройщиком, ставит своей целью развитие региона и повышение благополучия его граждан. Компания активно включена в работу правительства Свердловской области по решению вопросов дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных или несостоявшихся застройщиков. В 2020 году «Атомстройкомплекс» оказал помощь 207 гражданам, вложившим средства в приобретение жилья в новостройках Екатеринбурга и Арамили, строительство которых было остановлено еще в 2015-2016 годах ввиду несостоятельности застройщиков.



Кроме того, продолжается работа по расселению неузаконенных построек на Уралмаше, возведенных в обход строительных норм и законодательных регламентов.



В 2016 году «Атомстройкомплекс» одним из первых застройщиков в регионе включился в решение проблемы обманутых дольщиков, спроектировал и построил целый дом в микрорайоне Широкая Речка, квартиры в котором получили обманутые дольщики из областного реестра.



Фото предоставлены пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»