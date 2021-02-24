На Среднем Урале ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2021. По данным синоптиков, сегодня местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«При сильных порывах ветра возможен обрыв линий электропередач, повреждения кровельных конструкций зданий. Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможен сход снега, падение шифера и других предметов», — говорится в сообщении.
Помимо этого, водителям не рекомендуется парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.
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