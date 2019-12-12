Число жалоб на недобросовестных коллекторов в Свердловской области выросло на 15% в I квартале 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2021. На Среднем Урале в I квартале 2021 года число жалоб на недобросовестных коллекторов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 15%. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил заместитель руководителя Управления ФССП России по Свердловской области Дмитрий Шеломенцев.
По его словам, в ведомство поступило на 50 обращений больше, чем было в I квартале 2020 года.
«Цифры весьма предварительные, у нас заканчивается только I квартал, говорить о том, что это сформировавшаяся тенденция — по росту обращений, наверное, преждевременно. Но тем не менее действительно количество обращений за I квартал у нас больше, чем было в прошлом году, рост составляет 15%», — сообщил Д. Шеломенцев.
По итогам 2020 года в УФССП России по Свердловской области поступило порядка 700 обращений с жалобами на деятельность недобросовестных коллекторов, уточнил Д. Шеломенцев.
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