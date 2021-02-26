ФАС зафиксировала повышение стоимости сниженного газа на АЗС в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Средняя розничная стоимость сжиженного углеводородного газа на АЗС в Свердловской области за неделю с 8 по 14 марта 2021 выросла на 1,49 руб. по сравнению с показателями, зафиксированными неделей ранее, и составила 24,64 руб.



Как сообщает пресс-служба регионального УФАС, цена на дизельное топливо также увеличилась. Так, его стоимость стала больше на 1,2 руб. и составила 50,93 руб.



Цена на бензин марки АИ-92 (93) выросла на 20 коп., до 43,50 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 также увеличилась — на 36 коп., до 46,67 руб.