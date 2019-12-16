В Свердловской области запустили обсуждение новой территориальной схемы по сбору ТКО

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области запустило общественные обсуждения проекта актуализированной территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Соответствующий приказ подписал глава ведомства Николай Смирнов.
Одно из нововведений документа — строительство одного крупного полигона для сбора ТКО с территории Екатеринбургской агломерации. В действующей редакции терсхемы предлагалось построить два полигона и мусоросортировочный комплекс.
Кроме того, из-за очередного изменения территориальной схемы предлагается изменить систему начисления тарифов. К примеру, для Северной зоны (обслуживает компания «Рифей») предлагается уже во второй половине 2021 года повысить размер платы с действующих 720,16 руб. за кубометр до 748,97 руб. за кубометр. Для Западной зоны — с 494,15 руб. до 513,92 руб., для Восточной — с 491,44 руб. до 511,1 руб. В последующем индексацию планируется проводить ежегодно.
Общественные обсуждения продлятся до 19 апреля 2021 года.
Отметим, ранее в ФАС России заявили, что в 2021 году нет оснований для повышения тарифов на сбор и утилизацию ТКО.
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