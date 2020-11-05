Около 30% жителей Екатеринбурга получают «серую» или «черную» зарплату

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. Около 30% работающих жителей Екатеринбурга получают «серую» или «черную» зарплату, говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».



В целом по стране неофициальный доход имеет 31% работающих граждан (год назад показатель составлял 19%). Из них 12% получают «черную» зарплату.



«Больше всего в пандемию пострадали гостиничный бизнес, туризм, авиаперевозки, общепит, розничная торговля, сфера развлечений и спорта. Те, кто смог удержаться на плаву, переводили сотрудников на «серые» зарплаты или сокращали ставку, но сегодня мы отмечаем позитивную динамику — бизнес оживает и все возвращается в обычный, «допандемийный», режим», — заявила HR-менеджер «Зарплаты.ру» Екатерина Чувашевская.