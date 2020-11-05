УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:04

Около 30% жителей Екатеринбурга получают «серую» или «черную» зарплату

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2021. Около 30% работающих жителей Екатеринбурга получают «серую» или «черную» зарплату, говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».

В целом по стране неофициальный доход имеет 31% работающих граждан (год назад показатель составлял 19%). Из них 12% получают «черную» зарплату.

«Больше всего в пандемию пострадали гостиничный бизнес, туризм, авиаперевозки, общепит, розничная торговля, сфера развлечений и спорта. Те, кто смог удержаться на плаву, переводили сотрудников на «серые» зарплаты или сокращали ставку, но сегодня мы отмечаем позитивную динамику — бизнес оживает и все возвращается в обычный, «допандемийный», режим», — заявила HR-менеджер «Зарплаты.ру» Екатерина Чувашевская.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.11.2020 Доля получающих «белую» зарплату свердловчан выросла до 63%

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2020. 63% опрошенных жителей Свердловской области получают «белую» (полностью официальную) ...

10.09.2019 Более 40% россиян согласны получать «серую» заработную плату

УрБК, Москва, 10.09.2019. 43% россиян согласны получать на работе «серую» зарплату. Об этом сообщает РИА «Новости» со ...

08.12.2015 Более 40% россиян согласны получать зарплату «в конверте»

УрБК, Москва, 08.12.2015. 41% россиян трудоспособного возраста согласнен получать зарплату «в конверте». Об этом ...

13.10.2015 В Екатеринбурге только 42% работающего населения получают «белую» зарплату

Только 42% опрошенных екатеринбуржцев получают полностью официальную зарплату. При этом для 38% опрошенных «белая» ...

13.10.2015 В Екатеринбурге только 42% работающего населения получают «белую» зарплату

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2015. Только 42% опрошенных екатеринбуржцев получают полностью официальную зарплату. При этом ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды19.02.2021Малый метраж20.02.2021Медицина провалила цифровизацию20.02.2021«Россети Урал» развивают энергокомплекс Екатеринбурга
Архив новостей
Март 2021 (435)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18