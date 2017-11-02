Формируем топ-лист книг: как стать осмысленным читателем

Книжный мир предлагает любителям чтения огромный выбор литературы на любой вкус. Это существенно усложняет выбор, ведь определиться в таком богатом ассортименте подчас чрезвычайно сложно. Однако чтение всего подряд может привести к информационной перегрузке, поэтому необходимо осмысленно подходить к выбору литературы.



Прислушайтесь к себе



Основная рекомендация для всех книголюбов — прислушиваться к себе. На протяжении всей жизни предпочтения человека могут кардинально меняться. Сегодня он хочет отвлечься от бытовых сложностей и насладиться лирическим произведением, а завтра — изучить профильную литературу для улучшения своих навыков. Поэтому, прежде всего, нужно ответить себе на вопрос о том, какую именно проблему ему нужно решить именно сейчас.







Если с выбором книги есть сложности, то очень кстати будет вариант предварительного ознакомления с произведением. Благодаря интернету это можно сделать сегодня и без похода в книжный магазин. Читать книги Галины Гончаровой онлайн, к примеру, можно с любого цифрового устройства в удобное для себя время.



Правила поиска



Некоторые любители чтения выбирают книги наобум, другие — тщательно следят за новинками, а третьи — предпочитают произведения только конкретных авторов. Однако есть и другие способы искать интересные сюжеты. Так, полезным будет изучение специальных списков от авторитетных источников. Это могут быть, к примеру, тематические сервисы, литературные критики или популярные блогеры. Весьма популярными среди читателей являются произведения, по которым сняты экранизации, победители литературных конкурсов, произведения Нобелевских лауреатов. Наиболее простой вариант — зайти на сайт книжного магазина и воспользоваться тематической подборкой. Сортировать произведения можно по жанрам, дате выпуска, автору и т. д.



Польза чтения



Наверняка о пользе чтения наслышан каждый, но многих интересует вопрос, а все ли жанры одинаково полезны. На самом деле каждый из них выполняет свою роль и отвечает на разные запросы читателя. Так, книги жанра фантастика развивают воображение и абстрактное мышление, а вот учебная литература способствует освоению новой области знаний. В любом случае, читать нужно только то, что интересно. Только в этом случае полученная информация действительно запомнится и может найти практическое применение, например, как полезный опыт.