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Масленица в Академическом собирает все больше гостей

Масштабные масленичные гуляния в Академическом районе Екатеринбурга прошли 14 марта в Преображенском парке. В этом году, по подсчетам организаторов, гостями праздника стали более 3 тыс. горожан, что является рекордом по числу собравшихся на мероприятии в будущем восьмом административном районе муниципалитета.

Масленица в Академическом собирает все больше гостей

На праздник в Преображенском парке приехали жители разных районов Екатеринбурга и других городов. У многих из них в Академическом живут родственники и друзья.

Для гостей были организованы разнообразные конкурсы, выступления творческих коллективов, работала полевая кухня и фуд-корт. Кульминацией мероприятия стало фаер-шоу и сожжение чучела зимы.

Масленица в Академическом собирает все больше гостей

По уже сложившейся традиции праздничную программу для жителей будущего восьмого административного района Екатеринбурга организовали АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» и управляющая компания района.

В начале мероприятия с поздравлением к гостям обратился генеральный директор АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Николай Зуев.

«Этому празднику, может быть, две тысячи лет, может, десять тысяч лет. Он идет из далеких веков, но праздник наш, славянский, — проводы зимы. Вместе с пробуждением природы на протяжении всех эпох, строев праздник живет, сохраняется, где-то трансформируясь, где-то сохраняя свои основные элементы. В этот день хочется увидеть своих соседей, посетить родственников, показать силу богатырскую и встретить нарождающуюся весну. На фоне этих ярких домов, как декорации к празднику, нам уже с трудом хватает площадей Преображенского парка, которые к 2023 году будут украшением и жемчужиной Академического района», — произнес со сцены Н. Зуев.

Масленица в Академическом собирает все больше гостей

Следом за ним слово взял председатель совета директоров АО «РСГ-Академическое» Виктор Киселев, который, пользуясь случаем, пригласил всех жителей Академического в парк на весенние субботники.

«Я думаю, что это лето мы встретим с вами новыми трудовыми успехами в нашем парке. Мы всех вас приглашаем в мае на наши традиционные субботники — будем украшать, приводить в порядок парк, высаживать дополнительно деревья. Здесь их надо посадить очень много, парк должен быть красивый, поэтому всех вас ждем. С весной всех, с солнышком!» — сказал В. Киселев.

Генеральный директор АО «Управляющая компания «Академический» Николай Смирнягин отметил, что массовых гуляний в Академическом в последнее время не проводилось из-за карантина, и также присоединился к поздравлениям.

«Мы год не собирались. Пусть с сегодняшним праздником, с выступлением наших детей к нам весна приходит, всех с Масленицей!» — сказал Н. Смирнягин.

После поздравительных слов на сцене начались выступления творческих коллективов из детских садов и школ района. В это же время на территории всего парка начали работу более 15 игровых площадок.

Большинство творческих номеров на сцене и игровых программ на открытом воздухе были выдержаны в народном стиле.

Масленица в Академическом собирает все больше гостей

Юные жители Академического состязались в традиционных боях на подушках, перетягивании каната, метании валенка и веника, игре в мини-хоккей, а также в мини-футболе. Была организована работа аттракционов и батута.

Для того чтобы впечатления от праздника остались надолго, в парке были организованы стенды для фотосессий и работали аниматоры, с каждым из которых можно было сфотографироваться.

Масленица в Академическом собирает все больше гостей

В этом году гостей праздника в Преображенском парке Академического угощали гречневой кашей и чаем. Также развернули работу с десяток нестационарных торговых объектов, где продавались блины, леденцы и фаст-фуд.

Масленица в Академическом собирает все больше гостей

Кульминацией праздника стало фаер-шоу, подготовленное екатеринбургским артистом, который после короткого вступления поджег чучело из огнемета.

Масленица в Академическом собирает все больше гостей

Академический возводится в рамках проекта комплексного освоения территорий российским девелопером АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в группу компаний «КОРТРОС»).

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