Число IT-преступлений в Екатеринбурге в 2020 году выросло на 58%

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Число IT-преступлений, зарегистрированных полицией Екатеринбурга в 2020 году, выросло на 58% в сравнении с предыдущим годом. Об этом 9 марта 2021 года на заседании Екатеринбургской гордумы сказал врио начальника городского УМВД Андрей Швыдченко.
По его словам, за указанный период было зарегистрировано более 4,5 тыс. таких случаев.
Помимо лжесотрудников банков, злоумышленники действуют через сайты объявлений о продаже-покупке товаров.
«Анализ показал, что большая часть пострадавших знали о схемах мошенников», — отметил А. Швыдченко.
Также он указал на то, что злоумышленники нередко применяют QR-код для получения доступа к счетам потерпевших.
Добавим, что, согласно отчету МВД России за 2020 год, общее количество случаев мошенничества в РФ за прошлый год выросло на 30,5%, до 335,6 тыс. На 73,4% возросло число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Всего зарегистрировано 510,4 тыс. случаев.
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. В Екатеринбурге в 2020 году выросло количество преступлений против личности и ...17.02.2021 Более 700 преступлений с использованием IT-технологий зарегистрировано Управлением МВД России на транспорте по УрФО в 2020 году
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. В прошлом году сотрудники Управления МВД на транспорте по УрФО зарегистрировали 716 ...10.02.2021 В Челябинской области количество киберпреступлений в 2020 году выросло на 68%
УрБК, Челябинск, 10.02.2021. По итогам 2020 года в Челябинской области на 26% выросло количество случаев мошенничества, ...19.01.2021 Число преступлений экономической направленности на Среднем Урале выросло на 18,8% в 2020 году
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. Число преступлений экономической направленности, совершенных в 2020 году на Среднем ...07.07.2020 Число совершенных с применением IT-технологий преступлений на Среднем Урале за год выросло на 85%
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2020. За шесть месяцев 2020 года на территории Свердловской области было зарегистрировано 29 ...