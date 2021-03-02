Число IT-преступлений в Екатеринбурге в 2020 году выросло на 58%

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. В Екатеринбурге в 2020 году выросло количество преступлений против личности и ...

В Екатеринбурге из-за безработицы и падения доходов вырос уровень преступности

Более 700 преступлений с использованием IT-технологий зарегистрировано Управлением МВД России на транспорте по УрФО в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2021. В прошлом году сотрудники Управления МВД на транспорте по УрФО зарегистрировали 716 ...