Порядка 90% тестов на COVID-19 в Свердловской области в 2020 году сделаны в платных медорганизациях

Общее число проводимых на Среднем Урале тестов на COVID-19 снижается из-за правильной организации работы в трудовых коллективах. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.



По его словам, в 2020 году до 90% от всего объема проб на коронавирус были сделаны в платных организации. В основном заказчиками таких услуг выступали крупные промышленные предприятия. При этом эффективность массового тестирования работников была низкая.



«Более 90% от всего объема тестирования были платные, в частных медицинских организациях, которые проводили крупные промышленные предприятия. Еженедельно — кто-то раз в две недели, кто-то раз в 10 дней — тестировали всех своих сотрудников. Конечно, там выявляемость вируса была 0,5% и менее, но мероприятия проводились. Сейчас заявок на тестирование в частных организациях существенно меньше, за счет этого мы и видим и снижение общего объема проводимых тестов», — сообщил Д. Козловских.



По его словам, отказ от масштабного тестирования работников промышленных и других организаций связан с правильной организацией трудового процесса и акцентом на вакцинопрофилактику.



«Многие предприятия организовали работу в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора. Детальные рекомендации были разработаны для промышленных предприятий, образовательных, социальных, спортивных учреждений, музеев — по всем сферам. И совершенно правильно предприятия сделали акцент на профилактике и вакцинопрофилактике. Отпадает необходимость еженедельного тестирования», — объяснил Д. Козловских.



В бюджетных медицинских организациях существенного снижения числа проводимых тестирований нет, уточнил он.