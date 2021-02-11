В России более 60% банков столкнулись в январе с чистым оттоком средств физлиц

В России в январе текущего года чистый отток средств физических лиц за месяц испытало 61,5% кредитных организаций, в том числе 38 банков из топ-50 по розничному фондированию. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».
Помимо этого, 48,1% банков в первом месяце этого года столкнулись с оттоками средств предприятий, что на 7,1 п. п. ниже показателя аналогичного месяца прошлого года.
«Основной тенденцией января 2021 года стал продолжающийся отток средств населения с банковских счетов. Это не угрожает состоянию ликвидности банков с учетом ее буфера, аккумулированного в форме высоколиквидных ценных бумаг и иных инструментов, которые могут быть оперативно конвертированы в наличность, но ограничивает потенциал роста и финансовый результат части игроков», — говорится в исследовании.
УрБК, Москва, 04.03.2021. В России в январе текущего года чистый отток средств физических лиц за месяц испытало 61,5% ...11.02.2021 Более 16% российских банков показали убыток по итогам 2020 года
УрБК, Москва, 11.02.2021. 16,3% российских банков показали убыток по итогам 2020 года, говорится в исследовании ...10.06.2020 Более 70% российских банков столкнулись с оттоком привлеченных средств населения
УрБК, Москва, 10.06.2020. 75% российских банков в апреле столкнулись с чистым оттоком привлеченных средств населения. ...06.03.2020 Более 40% российских банков фиксируют отрицательную динамику активов
В январе 2020 года 42,8% кредитных организаций в РФ зафиксировали отрицательную динамику собственных средств, говорится ...15.01.2020 Доля банков, потерявших капитал в ноябре 2019 года, выросла на 7%
УрБК, Москва, 15.01.2020. Доля банков, продемонстрировавших потерю капитала по итогам ноября 2019 года возросла — с ...