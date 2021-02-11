В России более 60% банков столкнулись в январе с чистым оттоком средств физлиц

В России в январе текущего года чистый отток средств физических лиц за месяц испытало 61,5% кредитных организаций, в том числе 38 банков из топ-50 по розничному фондированию. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».



Помимо этого, 48,1% банков в первом месяце этого года столкнулись с оттоками средств предприятий, что на 7,1 п. п. ниже показателя аналогичного месяца прошлого года.



«Основной тенденцией января 2021 года стал продолжающийся отток средств населения с банковских счетов. Это не угрожает состоянию ликвидности банков с учетом ее буфера, аккумулированного в форме высоколиквидных ценных бумаг и иных инструментов, которые могут быть оперативно конвертированы в наличность, но ограничивает потенциал роста и финансовый результат части игроков», — говорится в исследовании.