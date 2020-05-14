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Вчера, 12:03

Федеральная таможенная служба выявила в 2020 году более 13 млн контрафактных товаров

УрБК, Москва, 03.03.2021. Таможенные органы РФ в 2020 году выявили более 13 млн контрафактных товаров. При этом предотвращен ущерб правообладателям на сумму свыше 4,5 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба ведомства, выявлению контрафактной продукции помогает налаженное взаимодействие таможенных органов с бизнес-ассоциациями: полученную от них информацию ФТС России интегрирует в информационную систему таможенных органов.

«Мы активно работаем с действующими ассоциациями. Переходим на взаимодействие в цифровом формате и обмениваемся информацией о перемещаемых товарах, содержащих объекты интеллектуальной собственности», — отметил начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России Сергей Шкляев.

Он также сказал о важности применения гражданами системы «цифровой маркировки» и других инструментов, которые созданы для противодействия ввозу и обороту контрафактных товаров.

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