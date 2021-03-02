Мусор на сортировку

Подавляющее большинство жителей крупных городов России готовы перейти на раздельный сбор отходов. Однако уровень подготовки инфраструктуры в мегаполисах пока не соответствует экологическим потребностям граждан. К настоящему времени существуют отдельные проекты, один из которых реализует компания «Брусника».



В целом, как показал опрос, за раздельный сбор отходов выступили 89% респондентов. В исследовании участвовали более 3 тыс. жителей из пяти городов присутствия компании: Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Сургута и Видное.







В Екатеринбурге 75% опрошенных так или иначе уже сортируют мусор. Второе место по этому показателю занимает Новосибирск — 65%. Последняя позиция — у Сургута (38%). Но авторы исследования уверены, что по потенциалу этот город ничуть не уступает остальным, так как 88% его жителей сообщили, что готовы перейти на раздельный сбор отходов при формировании надлежащей инфраструктуры.







Большинство опрошенных на постоянной основе разделяют до трех видов вторсырья. Только 11% сортируют мусор по 4-5 категориям. В Сургуте бумагу, пластик, стекло и металл отдельно друг от друга выбрасывают 5% жителей, в Тюмени — 6%. Самое высокое значение (15%) зафиксировано в Новосибирске.



Особое внимание жители уделяют сбору батареек, лампочек и аккумуляторов. Более 40% респондентов сдают их в специальные пункты приема. В Екатеринбурге широко распространена практика раздельного сбора пластика. Его сортируют 53% опрошенных. Это вдвое больше среднего показателя по городам присутствия Брусники. На втором месте Видное. Там пластик отдельно собирают 40% жителей.







Следует отметить, что, по данным Росприроднадзора, ежегодно в России производится около 70 млн т отходов. Екатеринбуржцы ежегодно выбрасывают около 3,8 млн куб. м мусора.



При этом 95% из них отправляется на свалки и полигоны. В переработку уходит только 5% от общего объема. Однако этот объем, как полагают эксперты, может быть существенно больше. Так, специалисты свердловского отделения Российского экологического общества подсчитали, что более половины условного мусорного бака можно использовать как вторсырье. К примеру, в этом объеме картон занимает 17%, стекло — 16%, пластик — 15%.



По мнению руководителя проекта #Немузеймусора Яны Трудковой, несмотря на относительно позитивные результаты опроса, о появлении экологического мышления даже в больших городах пока говорить рано. Увидев однажды, как в мусоровоз вместе с контейнером пластика отправляются другие виды отходов, некоторые жители начинают относиться к сортировке с долей скепсиса.







«Подобные ситуации могут происходить на тех площадках, где раздельный сбор не введен официально, а контейнеры установлены по инициативе частных предпринимателей. Они не внесены в общий реестр, по которому работают региональные операторы, отвечающие за вывоз мусора, поэтому за ними не могут отправить отдельную машину. Безусловно, число людей, которые готовы сортировать отходы, за последние два года увеличилось. И в ближайшей перспективе наличие инфраструктуры для раздельного сбора может стать одним из обязательных требований, предъявляемых покупателями к жилью. Те застройщики, которые задумаются об этом еще на этапе проектирования домов, получат конкурентное преимущество. Некоторые девелоперы уже сегодня делают первые шаги в эту сторону», — пояснила Я. Трудкова.



Компания «Брусника» уже сейчас создает инфраструктуру для раздельного сбора ТКО. Проекты застройщика оборудуются отдельными контейнерами для пластика, металла, бумаги и картона, а также баками для мусора, не подлежащего переработке.







Сортировка ведется и на стройплощадках. Так, принцип раздельного сбора отходов практикуется при возведении энергоэффективной урбан-виллы в «Европейском квартале» в Тюмени. Здесь сортируют пленку, дерево, картон, бумагу и металл. Пленку и картон предварительно прессуют, дерево перегоняют через шредер и повторно используют опил. Подобные решения применяются на всех объектах компании.



В перспективе Брусника планирует запустить на стройплощадках систему комплексного ресайклинга, которая позволит экономить на электроэнергии и, по предварительным расчетам, сократит затраты, связанные с вывозом мусора, на 15%.



Изображения предоставлены пресс-службой компании Брусника