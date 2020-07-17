Преображенский парк в Академическом районе Екатеринбурга оборудовали автономным освещением на солнечных батареях

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Преображенский парк в Академическом районе Екатеринбурга оборудовали автономным освещением на солнечных батареях. Это совместный проект АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») и компании «Хевел», занимающейся производством солнечных модулей.



Как сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое», это первый для Екатеринбурга проект оборудования парка солнечными светильниками и один из немногих в России, но с каждым годом технологии с использованием солнечной энергии получают все более широкое распространение.







На территории Преображенского парка установлено восемь комплектов автономного освещения. В составе каждого из них — светодиодный светильник мощностью 40 Вт, два солнечных гетероструктурных модуля общей мощностью 640 Вт, аккумулятор емкостью 200 А/ч, а также автоматизированная система управления.



«Особенность системы заключается в том, что яркость освещения можно регулировать в соответствии с графиком, учитывающим посещаемость парковой территории в ночное время. Такой режим работы увеличивает срок эксплуатации всей системы», — сообщают в компании.







Автономные комплексы освещения не нуждаются в подключении к сетям, что существенно снижает стоимость строительства и расходы на их дальнейшую эксплуатацию.







Оборудование не боится перепадов температур, рассчитано на работу в различных климатических условиях, в том числе на Урале. Среднегодовая прогнозная выработка электроэнергии данного комплекса составляет около 1,5 кВтч в день при среднегодовом суточном потреблении около 0,5 кВтч. Таким образом, система обеспечит бесперебойное освещение парковой зоны как в летнее, так и зимнее время.



Фото предоставлены пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»