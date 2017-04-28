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Максим Спасский о проблеме мигрантов

Максим Спасский о проблеме мигрантовЗахлебнемся в грязи, ходить на работу будем пешком, а новостройки будут стоять незавершенными. Вот такой безрадостный образ будущего России и ее больших городов может реализоваться в ближайшее время. Для этого достаточно, чтобы с наших улиц исчезли трудовые мигранты.

Выходя утром из квартиры, я здороваюсь с Гюзель. Она очень тщательно прибирает наш подъезд. Хаким чистит снег и помогает жильцам по дому. В такси меня везет дружелюбный житель Средней Азии, а в ресторане обслуживает молодая луноликая Медина.

Эти люди объединены для чиновников одним словом — трудовые мигранты. Старательные, трудолюбивые, а главное — обездоленные.

У меня в деревне огород перекопан, а грядки стоят ровными рядами благодаря рабочим из Средней Азии. Хаким живет в Екатеринбурге уже третий год, он очень ответственный работник. Не знаю, как он это делает, но кубометры земли меняют свое месторасположение на моем участке, как в компьютерной игре.

Хороший и интеллигентный парень, который помогает мне уже три года. Обычно он спокоен и рассудителен, но только не сегодня, когда его в очередной раз обманули на стройке и не выплатили полный расчет.

Трудовые мигранты из Средней Азии становятся желанной добычей для разного рода мошенников, начиная от уличных хулиганов и заканчивая бандитами, сидящими в офисах строительных компаний.

Люди могут быть очень терпеливыми, но, когда голод стучится в двери, даже кролик может цапнуть льва за лапу.

Проблема трудовых мигрантов становится очень острой для городов, где бизнес построен на обмане этих полностью бесправных людей. Власти в регионах и России пора уже перестать «стричь» различными лицензиями и поборами этих бедных людей, а задуматься о защите их интересов. Если этого не сделать в ближайшее время, то мы столкнемся с острой нехваткой рабочих рук.

И если вы думаете, это шутка, прочитайте новостные заголовки: «Строители Урала просят правительство вернуть мигрантов на стройки: дефицит кадров вырос до 50%», «На Урале не хватает дворников: количество вакансий выросло в 2,5 раза». Все еще думаете, что это надуманная проблема?

Максим Спасский, член Общественной палаты Екатеринбурга
Фото предоставил Максим Спасский

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