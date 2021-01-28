Средний размер выданных в Свердловской области ипотечных кредитов в январе вырос на 13%

В Свердловской области средний размер выданных в январе этого года ипотечных кредитов составил 2 млн 455 тыс. 546 руб., что на 13% больше показателя аналогичного периода прошлого года (2 млн 172 тыс. 160 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 11-е место рейтинга среди 30 российских регионов. В топ-5 по размеру выданных в январе этого года ипотечных кредитов попали Москва (5,72 млн руб.), Московская область (4,43 млн руб.), Санкт-Петербург (3,68 млн руб.), Приморский край (3,51 млн руб.) и Республика Саха (Якутия) (3,32 млн руб.).



Наиболее сильный рост этого показателя, согласно исследованию НБКИ, был отмечен в Тульской (плюс 30,5%) и Ленинградской (плюс 25,3%) областях, Ставропольском крае (плюс 22,8%), а также Московской (плюс 20,0%) и Кемеровской (плюс 19,0%) областях.



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, весной прошлого года средний размер ипотечного кредита существенно снизился, однако в последующие месяцы не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и превысил его. Главной причиной роста этого показателя он считает снижение ипотечных ставок благодаря программам господдержки.