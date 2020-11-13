Арбитражный суд Свердловской области отказался банкротить Центр международной торговли Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. Арбитражный суд Свердловской области вынес решение об отказе по иску о банкротстве Центра международной торговли (ООО «ЦМТЕ») на улице Куйбышева в Екатеринбурге.



Заявление о банкротстве организации подало само ООО «ЦМТЕ» на фоне исковых требований о взыскании более 92,8 млн руб. Эту сумму через суд потребовали ООО «Профэксплуатация» и владелец гостиницы «Атриум Палас Отель» Владимир Титов. Из этой суммы только 51 млн 722 тыс. 289 руб. — задолженность по займам.



«Заявление ООО «ЦМТЕ» о признании себя банкротом фактически подано с целью продолжения корпоративного конфликта с Титовым В. В. и невыполнения в установленном порядке обязательств перед Титовым В. В. (вступившее в законную силу решение Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга от 20.08.2020 г.). Таким образом, суд полагает, что должником создана ситуация, при которой должник формально отвечает признакам банкротства, однако пытается достичь иные цели, противоречащие целям и сути банкротства, которые направлены на пропорциональное и полное погашение требований независимых кредиторов», — говорится в резолютивной части постановления суда.



Следует отметить, что на рассмотрении суда находится иск ООО «ЦМТЕ» о взыскании 31,6 млн руб. с ООО «Гранит — ХХI век», которому принадлежит Центр международной торговли Екатеринбурга. Учредителями ООО «Гранит — ХХI век» являются депутат Заксобрания Свердловской области Александр Серебренников, Анатолий Сысоев и Владимир Титов.