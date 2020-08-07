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Свердловский облсуд смягчил наказание бывшему замглавы регионального ГУ МВД Владимиру Романюку

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. Свердловский областной суд изменил приговор, вынесенный в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора Владимира Романюка и полковника Сергея Глущенко. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

В октябре 2020 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал В. Романюка и С. Глущенко виновными по уголовному делу о получении взятки за покровительство владельцам игровых автоматов.

«Романюку В. А. по части 6 статьи 290 УК РФ и по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ назначено наказание путем частичного сложения в виде лишения свободы на срок 8 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением специального звания генерал-майора полиции», — говорится в сообщении.

Сергею Глущенко назначено окончательное наказание в виде 7 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Свердловский областной суд исключил для осужденных дополнительное наказание в виде штрафа, а также отменил арест имущества.

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