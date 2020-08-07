Свердловский облсуд смягчил наказание бывшему замглавы регионального ГУ МВД Владимиру Романюку

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. Свердловский областной суд изменил приговор, вынесенный в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора Владимира Романюка и полковника Сергея Глущенко. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
В октябре 2020 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал В. Романюка и С. Глущенко виновными по уголовному делу о получении взятки за покровительство владельцам игровых автоматов.
«Романюку В. А. по части 6 статьи 290 УК РФ и по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ назначено наказание путем частичного сложения в виде лишения свободы на срок 8 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением специального звания генерал-майора полиции», — говорится в сообщении.
Сергею Глущенко назначено окончательное наказание в виде 7 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Свердловский областной суд исключил для осужденных дополнительное наказание в виде штрафа, а также отменил арест имущества.
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2020. Свердловский областной суд смягчил приговор, вынесенный Кировским районным судом ...07.06.2019 Жителя Нижних Серег приговорили к 4,5 годам заключения за вырубку леса на сумму более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Нижнесергинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. ...16.11.2018 Суд в Екатеринбурге назначил условные сроки двум членам «похоронной» ОПГ
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...27.12.2017 В Екатеринбурге вынесли приговор «черным риэлторам» за серию махинаций с жильем
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор пяти местным жителям, признанным ...29.05.2017 Свердловской облсуд изменил наказание экс-главе СК «Северная Казна» на 1 год колонии-поселения
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2017. Свердловский областной суд изменил наказание бывшему генеральному директору ООО СК ...