Госдолг Свердловской области превысил 120,8 млрд рублей

Уровень госдолга Свердловской области к 1 февраля 2021 года составил 120 млрд 897 млн 791,8 тыс. руб., говорится в материалах регионального минфина.



К указанной дате объем внутреннего финансирования дефицита областного бюджета составил 7 млрд 584 млн 419,3 тыс. руб. Из этой суммы 6,5 млрд руб. привлечены в качестве банковских кредитов.



В сравнении с 31 декабря 2020 года госдолг Свердловской области вырос на 5,7%. В начале 2020 года объем финансовых обязательств региона составлял 77,2 млрд руб.