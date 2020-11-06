Минфин РФ предложил распространить программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов

УрБК, Москва, 20.02.2021. Минфин РФ предложил распространить льготную государственную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов, говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Изменения предлагается внести в программу «Семейная ипотека под 6% годовых». Речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются на приобретение земельного участка под строительство жилых домов или строительство частного дома на уже имеющемся участке», — говорится в сообщении.
Отметим, что необходимым условием для участия в льготной программе «Семейная ипотека» является рождение второго и последующего ребенка в период с 2018 по 2022 год.
Максимальная сумма кредита по этой программе в Свердловской области составляет 6 млн руб. Минимальный первоначальный взнос — 20%. Льготная ставка действует весь период кредитования. Еще одно важное преимущество программы — возможность рефинансировать старый кредит (обычный или с господдержкой). То есть семьи, у которых рождается второй ребенок, могут заметно сократить размер ежемесячного платежа. При этом в качестве первоначального взноса они могут использовать средства материнского капитала.
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