Свердловская область вошла в число отстающих регионов по цифровизации здравоохранения

Свердловская область вошла в число отстающих регионов по цифровизации здравоохранения в 2020 году. Как сообщает ТАСС, такую оценку привел зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.



«В десятку отстающих регионов вошли Ивановская область, Приморский край, Свердловская, Вологодская, Омская, Ростовская области, Камчатский, Ставропольский края и Еврейская автономная область, Республика Крым», — сказал Д. Чернышенко.



По его словам, отстающим регионам уже направлены уведомления с рекомендацией «подтянуться».



Критериями оценки стали следующие показатели: инфраструктура, включающая в том числе оснащенность медработников автоматизированным рабочим местом, внедрение медицинских информационных систем и информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, предоставление электронных услуг и сервисов на портале Госуслуг, внедрение централизованных информационных систем в субъекте РФ, а также межведомственное электронное взаимодействие.



По данным Минздрава, в настоящее время у регионов основной проблемой при цифровизации системы остается вопрос доступности свободных слотов для электронной записи на прием к врачу и подготовки электронных медицинских документов.