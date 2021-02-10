Перезагрузка отношений

Первая встреча Алексея Орлова в должности главы Екатеринбурга и представителей бизнес-сообществ состоялась 17 февраля в «Ельцин центре» в рамках ТОП-клуба на площадке «Точка кипения». Три десятка представителей крупных промышленных предприятий, субъектов среднего и малого бизнеса собрались, чтобы задать свои вопросы, высказать пожелания, а также поспособствовать решению проблем в муниципалитете.







«Я из вашей среды»



На встрече присутствовали представители деловых кругов из ведущих общественных объединений бизнеса: Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП), Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), «Деловой России» и «Опоры России».



Модератором мероприятия выступил председатель УТПП Андрей Беседин, который и задал первый вопрос спикеру: «Кто вы, мистер Орлов?». Отвечая на него, глава Екатеринбурга сказал, что как руководитель он сформировался благодаря диалогу власти и бизнеса.







«Без диалога, без обсуждения важнейших вопросов развития сложно двигаться вперед. Сложно реализовать какое-то управленческое решение, если оно не будет поддержано деловым сообществом. Поэтому я целиком из вашей среды, я считаю. У меня был очень короткий период в жизни, в самом начале своей карьеры, когда я занимался бизнесом еще в советские времена, все остальное время я находился на государственной службе. Но тот короткий промежуток работы в бизнесе и те полученные навыки сформировали мою позицию на всю жизнь — советоваться и в согласии двигаться вперед», — сказал А. Орлов.



По мнению А. Орлова, администрации муниципалитета необходимо поддерживать позитивный имидж, и без поддержки бизнес-сообщества ей не удастся достичь поставленных целей в развитии Екатеринбурга.



Руководитель с новыми принципами



Значительную часть встречи А. Орлов уделил презентации программы развития Екатеринбурга, сформулированной в пяти драйверах («Пять Д»): движение, действие, достижение, доступность, доверие.



«Это ни в коем случае не программа, как многие говорили, это принципы работы. Это подходы, по которым мы нашу работу будем организовывать. Движение только вперед, действие абсолютно всех горожан, каждого района, всего города в целом, личные и общие достижения, доступность всех сервисов, услуг, ресурсов. И только на этих четырех «Д» может формироваться пятая «Д» — взаимное доверие граждан, бизнеса и власти», — объяснял А. Орлов.







Суть программы, по его словам, изложена в пяти направлениях: интеграция Екатеринбурга в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»), совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), использование технологий и потенциала для формирования новой экономики, создание действенных инструментов вовлечения горожан в управление гордом («Город добра и соучастия»).



Как уточнил А. Орлов, все направления получат оценку экспертов в инновационном центре «Сколково» и только затем будут реализовываться в уральской столице.



Бизнес возлагает надежды



После презентации программы развития Екатеринбурга собравшиеся перешли к вопросам. В целом все присутствовавшие на встрече гости положительно оценили сказанное Алексеем Орловым. Новый глава Екатеринбурга, в свою очередь, попросил представителей деловых кругов принять активное участие в наполнении программы новыми идеями.



Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов выразил мнение, что бизнес готов взаимодействовать и оказывать поддержку. Но также надеется, что администрация города ответит бизнесу взаимностью.



«Естественно, из этого вытекают определенные надежды, потому что мне кажется, наш механизм городской немножко тормозил в последнее время. Во многом по объективным причинам, но это мы чувствовали, поэтому такая оценка есть и этот новый импульс связан у нас, безусловно, с надеждой», — сказал М. Черепанов.







Также он обратил внимание, что бизнес по-прежнему беспокоят проблемы, связанные с пандемией COVID-19 и угрозой распространения новых штаммов.



В качестве одной из эффективных мер стабилизации ситуации М. Черепанов предложил использовать медицинские подразделения крупных предприятий для вакцинации населения.



Как сообщил А. Орлов, такая практика уже используется на предприятиях Свердловской области. По количеству вакцин Средний Урал опережает соседние регионы, а заболеваемость на сегодняшний день снижается.



«Будем и дальше взаимодействовать. Без взаимодействия невозможно движение вперед — к победе над этой заразой. Сегодня мы открыли международный терминал аэропорта, понятно, что снова риски возникают. Неделю назад дистанционное обучение студентов перешло в очный формат — ведем мониторинг ситуации, чтобы не было вспышек, все зависит только от нашей с вами позиции», — сообщил А. Орлов



Следующим слово взял генеральный директор «Уральского выставочного центра» Игорь Данилов, который предложил запустить в Екатеринбурге систему субсидирования мероприятий.



«Это не просто «дайте денег» — прошло мероприятие, приехали люди, мы считаем экономический эффект, в этом случае организатор получает средства. Это работает в европейских странах», — сообщил И. Данилов.



Новый глава города попросил предоставить конкретные предложения, которые можно было бы обсуждать с региональными властями, и обещал поддержку со стороны муниципалитета.



«Хорошее предложение, это первое направление в моей программе — город мировых коммуникаций. Нам всем вместе удалось сделать колоссальный шаг вперед. Мы все помним, как развивался «Иннопром». Это был бюджетный проект, мы вели его исключительно на бюджетные деньги. Сегодня «Иннопром» вышел в самостоятельное плавание. Каждое крупное мероприятие, привлеченное в Екатеринбург, это деньги в экономику», — резюмировал А. Орлов.



Генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Андрей Антипов попросил сделать площадки в технопарке доступнее для малого и среднего бизнеса из Екатеринбурга.



«Действительно, это очень привлекательная площадка, учитывая, что есть порог входа. Стать резидентом стоит денег (120 млн руб. — прим. ред.), и денег немаленьких. Мы уже начинали с вами обсуждение проекта создания технопарка, полезного для малого и среднего бизнеса. Наличие такой площадки и таких возможностей будет более широко использоваться», — сказал А. Орлов.



Он также сообщил, что в ближайшее время будет скорректирована структура администрации — усилен инвестиционный блок, блок взаимодействия с промышленностью, поддержки малого и среднего предпринимательства.



«Будут появляться еще площадки, формироваться новые промышленные зоны не с вредным производством, высокие технологии — это наш сегодня приоритет», — уточнил А. Орлов.



От города к агломерации



Советник президента Уральской ТПП по строительству Вадим Шамшурин поинтересовался о перспективах малоэтажного строительства в Екатеринбурге и проведении торгов по комплексному освоению территорий.







«Инициатива должна исходить от бизнеса. Построить 25-этажную башню или трехэтажный дом — это совершенно разная маржинальность и экономика. У нас есть примеры и низкомаржинальные, и высокомаржинальные. В первую очередь нужно думать о комфорте проживания на данной территории. Причем там должно быть не только жилье, но и рабочие места, чтобы маятниковой миграции было поменьше, чтобы не нагружать улично-дорожную сеть», — сказал Алексей Орлов.



Новая администрация города, по словам А. Орлова, будет более внимательно отбирать строительные проекты, которые будут возводиться в Екатеринбурге.



«Городу нужно развиваться, и здесь очень важным аспектом является создание екатеринбургской агломерации. Многие здесь уже достаточно серьезно погружены в работу по ее созданию. Это повысит привлекательность земельных участков для комплексного освоения территорий, когда эти агломерационные процессы заработают», — резюмировал А. Орлов.



Представители бизнес-сообщества Екатеринбурга интересовались у нового главы в том числе и проблемами при согласовании фасадов торговых объектов; возможностями передачи зданий, не используемых по назначению, из федеральной собственности в муниципальную с последующим предоставлением их для коммерческого использования бизнесом; интеграцией фитнес-центров для оказания услуг людям, переболевшим COVID-19.



В целом А. Орлов отметил, что готов поддерживать любой бизнес, если он легальный.