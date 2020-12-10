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Вчера, 15:06

Свердловское Заксобрание в первом чтении приняло законопроект о границах района Академический в Екатеринбурге

Законодательное собрание Свердловской области 16 февраля 2021 года в первом чтении приняло законопроект об утверждении границ района Академический в Екатеринбурге.

В рамках заседания на рассмотрение депутатов были вынесены поправки в законы «О границах административно-территориальных единиц Свердловской области» и «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области». Законодательное закрепление в этой системе получит новый район Екатеринбурга — Академический.

Как пояснил председатель комитета Законодательного собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов, документы принимаются в связи с приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным.

После короткого доклада М. Ершова его коллеги приняли законопроекты.

Отметим, что застройку Академического района в Екатеринбурге в рамках проекта комплексного освоения территории ведет АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС). В декабре 2019 года депутаты регионального Заксобрания одобрили решение о создании на базе Академического восьмого района Екатеринбурга. В мае 2020 года состоялось электронное голосование о названии новой территориально-административной единицы. Более 94% опрошенных екатеринбуржцев согласились с тем, что район следует наименовать «Академический». В октябре текущего года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении восьмому району города наименования «Академический».

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