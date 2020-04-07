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Вчера, 12:01

Цены на готовую мясную продукцию в России могут вырасти на 10-15%

Мясопереработчики направили ритейлерам запросы о повышении закупочных цен на свою продукцию, пишет газета «Коммерсантъ».

Такие запросы уже получили сети «Лента» и X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»).

Мясопереработчики в своих заявлениях сослались на подорожание продукции. Так, с февраля 2020 года по февраль 2021 года цена на 1 кг тушки бройлера первой категории выросла с 87-92 руб. до 134-138 руб., цена на свинину на кости увеличилась с 119 руб. за 1 кг до 134-138 руб.

В целом в своих запросах мясопереработчики добиваются повышения цен в диапазоне 10-15% (в зависимости от вида продукции).

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