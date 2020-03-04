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Свердловский Россельхознадзор запретил реализацию 40 тонн лука-севка из Нидерландов

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2021. Управление Россельхознадзора по Свердловской области выдало два предписания о запрете реализации 40 т некондиционного лука-севка.

Как сообщает пресс-служба ведомства, торговая организация ввезла четыре партии лука-севка в количестве 40 т из Нидерландов.

В результате лабораторных испытаний, которые провели в ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», было установлено, что ввезенные партии не соответствуют требованиям ГОСТ 30088-93 по зараженности болезнями, наличию живых клещей, чистоте.

«Управлением Россельхознадзора по Свердловской области выдано два предписания о запрете реализации некондиционного лука-севка, доведении его качества до уровня требований нормативных документов и проведении повторного семенного контроля посадочного материала в аккредитованной лаборатории», — говорится в сообщении.

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