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Пандемия меняет рынок коммерческой недвижимости

Пандемия меняет рынок коммерческой недвижимостиПандемия серьезно повлияла на практику ведения бизнеса и уклад жизни екатеринбуржцев. Как в текущей ситуации меняется рынок коммерческой недвижимости — в материале УрБК.

В прошлом году в этом сегменте наблюдалась серьезная ротация объектов. Многие предприятия не смогли пережить карантин. На их место пришли другие арендаторы. При этом в наиболее выгодном положении оказались объекты стрит-ритейла, а также сервисы, связанные с сегментом интернет-услуг. В целом можно сказать, что объем занятых площадей достаточно быстро восстановился до докризисного уровня.

Так, согласно исследованию интернет-ресурса «Авито», спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге (число запрошенных контактов продавца на платформе) в 2020 году по сравнению с предыдущим вырос на 16%.

Эксперты отмечают, что наиболее востребованными в этот период оказались объекты стрит-ритейла. Специалисты объясняют это тем, что многие горожане в условиях эпидограничений все чаще стали стремиться совершать покупки и получать услуги вблизи места проживания, предпочитая небольшие торговые точки крупным ТЦ.

При этом растет интерес к помещениям свободного назначения. В них размещаются ставшие более актуальными в период пандемии сервисы, такие, например, как доставка еды и продуктов, выдача заказов магазинов онлайн-торговли и другие услуги.

«На рынок коммерческой недвижимости в минувшем году влияли ограничения, которые спровоцировали пандемия и последующий локдаун, в том числе закрытие кафе, ресторанов, офисов и торговых точек, а также переход ряда офисных сотрудников на удаленный формат работы. В новых реалиях многие помещения оказались практически невостребованными, следствием чего стали освобождение занимаемых площадей или их трансформация под более гибкие форматы», — сообщил руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости» Тимур Зайцев.

При этом традиционный стрит-ритейл также остается востребованным. По словам руководителя направления коммерческой недвижимости компании «Этажи» Антона Лескина, в крупных городах РФ спрос на небольшие торговые помещения (60-90 кв. м.) на первых этажах домов за последний год вырос на 25-30%, на маленькие офисы (30-50 кв. м.) — на 10-15%.

Эксперты отмечают, что покупатели и арендаторы коммерческой недвижимости стали предъявлять больше требований к местоположению объекта, активности местных жителей, пешеходному и автомобильному трафику. Для Екатеринбурга эта тенденция также актуальна. Здесь растет интерес к объектам стрит-ритейла, которые расположены в развивающихся локациях.

«Если говорить о Екатеринбурге, то сейчас мы наблюдаем миграцию стрит-ритейла из центральных в новые развивающиеся районы. С одной стороны, из-за пандемии многие люди стали больше ценить объекты инфраструктуры, расположенные в шаговой доступности. С другой — численность населения новых районов непрерывно растет, что создает прекрасные условия для «заполняемости» помещений стрит-ритейла», — считает консультант по коммерческой недвижимости Иван Смирнов.

Так, например, в Академическом отметили востребованность коммерческих объектов. В районе регулярно появляются новые торговые точки по продаже самых разных товаров, предприятия сферы услуг, открываются представительства крупных финансовых компаний. Традиционно здесь активно развивается «детский» сегмент стрит-ритейла — от специализированных магазинчиков до всевозможных студий, развивающих центров.

Пандемия меняет рынок коммерческой недвижимости
Фото предоставлено пресс-службой АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое»

«Размещение коммерции в каждом новом квартале продумывается на этапе проектирования с учетом пешеходного, автомобильного трафика, потребностей целевой аудитории. Благодаря наличию помещений разной площади и назначения в районе есть условия для открытия и торговых сетей, и небольших пекарен или кофеен для души, и бизнесов, которым требуются объекты со специальными требованиями (например, коммерческих детсадов). В итоге выигрывают все: у жителей в шаговой доступности есть все необходимые магазины и сервисы, у предпринимателей — возможности для развития», — отмечает заместитель генерального директора АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Павел Петриченко.

Дополнительный стимул дают и новые инфраструктурные объекты района. Так, например, уже сейчас есть интерес к коммерческим помещениям, которые находятся вблизи строящихся объектов Универсиады.

Очевидно, что развитие стрит-ритейла в новых районах повышает привлекательность этих территорий для проживания, делает их максимально самостоятельными и самодостаточными. У местных жителей становится больше возможностей купить товар или получить необходимую услугу в непосредственной близи от своего дома.

Эксперты считают, что активный спрос на помещения стрит-ритейла в развивающихся районах Екатеринбурга в ближайшее время сохранится. Многие люди пока психологически не готовы посещать крупные торговые центры из-за риска заразиться вирусом. Они по-прежнему нацелены на совершение покупок и получение услуг рядом с местом проживания. В свою очередь, новые торговые сети, которые заходят в Екатеринбург, зачастую ориентируются не на ТЦ и ТРЦ, а предпочитают разместиться в локациях, которые являются наиболее привлекательными для развития стрит-ритейла.

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