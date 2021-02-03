УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Алексей Орлов вступил в должность главы Екатеринбурга. Торжественная церемония состоялась в здании администрации муниципалитета. На ней присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и предыдущие главы Екатеринбурга Александр Высокинский и Александр Якоб.
«Успех возможен только тогда, когда он опирается на уроки и лучшие традиции прошлого. Поэтому будем развивать идею стратегического плана развития города, принятого еще в 2002 году. Мы сосредоточим усилия на пяти приоритетных направлениях — это «центр мировых коммуникаций», «город новых архитектурных решений», «умный город», «новая экономика города» и «город добра и соучастия». Для успешного решения задач мы будем выстраивать совместную работу с областными органами власти, Екатеринбургской городской думой, партиями, представителями бизнеса и общественными организациями», — отметил Алексей Орлов.
Алексей Орлов был избран главой города 9 февраля на заседании Екатеринбургской городской думы. За его кандидатуру проголосовал 31 депутат. До этого Орлов занимал пост исполняющего обязанности главы города, еще ранее — первого заместителя губернатора Свердловской области.
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