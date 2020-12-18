На Среднем Урале открыто около 11 тыс. эскроу-счетов в долевом строительстве

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2021. Жители Свердловской области открыли в банках около 11 тыс. эскроу-счетов в долевом строительстве. Остатки средств на них составляют 36 млрд руб.



Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, 1,5 тыс. счетов уже раскрыты: с них после сдачи домов в эксплуатацию перечислено 4,5 млрд руб. застройщикам или в погашение кредитов на строительство объектов.



Аналитики ЦБ также отмечают, что свердловские девелоперы заключили с банками 86 кредитных договоров в рамках проектного финансирования на общую сумму 65 млрд руб.