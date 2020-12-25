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Сегодня, 12:07

Уральское ГУ Банка России: Ставки по кредитам за год снизились на 2 процентных пункта

Ставки по кредитам как населению, так и бизнесу в РФ за год снизились в среднем на 2 процентных пункта. Об этом рассказал начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов в ходе совещания с участием региональных финансово-кредитных организаций.

По его словам, в 2020 году в период пандемии банки не снизили темпы кредитования. При этом ценовые условия смягчались вслед за снижением ключевой ставки Банка России.

«Поддержание доступности кредитования остается одной из задач и на 2021 год. Важно, чтобы субъекты экономики, особенно представители малого и среднего бизнеса, могли оформить кредиты после сворачивания государственных программ поддержки. При этом банкам необходимо сохранить высокое качество своих кредитных портфелей», — отметил Рустэм Марданов.

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