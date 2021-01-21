Рынок кредитных карт выйдет из пике

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2020 году число выданных кредитных карт в России сократилось на 21,5% по сравнению с предыдущим годом. В Свердловской области зафиксировали более глубокое снижение. За 12 месяцев в регионе выдали 283 тыс. 463 кредитные карты, что на 26,9% меньше уровня 2019 года.



Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков заявил, что этот сегмент кредитования наиболее сильно пострадал в период карантинных мероприятий весны 2020 года. Тогда выдача новых карт сокращалась больше чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



«При этом в последующем этот сегмент восстанавливался достаточно умеренными темпами, несколько уступающими темпам выдачи 2019 года. Дело в том, что банки придерживаются консервативной кредитной политики, предоставляя кредитные карты прежде всего тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне», — сообщил А. Волков.



Несмотря на это, опрошенные УрБК уральские банкиры позитивно оценивают перспективы этого сегмента потребкредитования в текущем году.



«В 2021 году мы ожидаем увеличение выдач кредитных карт примерно на 30% относительно 2020 года. Средний лимит по кредитным картам сохранится на уровне прошлого года (за 2020 год средний лимит вырос на 28%)», — рассказал руководитель направления кредитных карт УБРиР Андрей Потапов.



По его словам, банки будут делать ставку на действующих лояльных клиентов, которым будут доступны продукты на особых условиях.



«Рынок продолжит ощущать на себе последствия пандемии, и в этом году объемы оформления кредитных карт не достигнут докризисного уровня. Среди основных причин можно выделить ужесточение кредитной политики банков и изменение поведения клиентов — в условиях экономической нестабильности многие опасаются увеличивать долговую нагрузку и стараются увеличить финансовую «подушку безопасности», — отмечает А. Потапов.



В пресс-службе банка «Открытие» также рассчитывают на рост числа выдач кредитных карт в этом году.



«В 2021 году этот сегмент потребкредитования, по оценкам исследовательской компании Frank RG, может вырасти на 13%. С 2014 года мы видим ежегодный прирост трат по кредитным картам на уровне 17-18% ежегодно. По нашим оценкам, этот долгосрочный тренд пока не сломлен. Сегодня кредитная карта служит не только как классический кредит, но и зачастую выступает как средство грамотного управления своими финансами. Благодаря продолжительным беспроцентным периодам, многие клиенты стали использовать средства на кредитной карте для ежедневных трат, откладывая личные средства на накопительных счетах под проценты. Когда подходит к окончанию срок льготного периода по «кредитке», с накопительных счетов снимается необходимая сумма трат и закрывается долг без процентов. В результате клиент получает процентный доход от грамотного использования своих средств и бесплатно пользуется деньгами банка в рамках кредитного лимита», — отмечают в пресс-службе банка «Открытие».



Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов считает, что кредитные карты пользуются стабильным спросом в регионе.



«Уральцы активно оформляют их в качестве «запасного кошелька», и мы не ожидаем изменений в 2021 году. Популярность кредитных карт говорит о росте финансовой грамотности, поскольку это более сложный инструмент, чем обычный заем наличными. При использовании карты в рамках льготного периода клиент может решать свои финансовые задачи и не переплачивать, то есть на постоянной основе беспроцентно кредитоваться в банке», — сказал А. Долгов.



По его мнению, основным трендом на рынке кредитных карт является цифровизация.



«На рынке растет популярность виртуальных кредитных карт, для оформления которых не нужно посещать офис. Это удобнее и экологичнее, чем «пластик». Также важный тренд последних лет — банки объединяют возможности «кредитки» и дебетовой карты с кешбэком, предлагая единый универсальный инструмент для повседневных трат», — сообщил А. Долгов.



Ранее стало известно, что объем задолженности россиян по кредитным картам в 2020 году вырос на 9% и достиг 957,1 млрд руб. (данные бюро кредитных историй «Эквифакс»). Объем просрочки более чем на 90 дней в этом сегменте за год увеличился на 20%, до 151,8 млрд руб.