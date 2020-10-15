Как открыть магазин по продаже разливного пива в России?

В РФ пиво любили, любят и будут любить всегда. Данный напиток недорогой, он доступный различным слоям населения и для самого разного бюджета. За последние 5 лет количество пивных магазинов выросло ровно в 10 раз. Главная причина распространения представленного вида бизнеса — отсутствие необходимости его лицензирования. Безусловно, свои сложности в этой деятельности имеются, в принципе, как и везде.







Популярность магазинов по продаже разливного пива



Перед открытием магазина разливного пива следует ознакомиться с главными особенностями этого бизнеса. Грамотный просчет всего помогает составить четкий финансовый план, подобрать самый оптимальный для целевой аудитории ассортимент (в данном случае — сорт напитка), рассчитать предстоящие расходы и т.д., следовательно, при открытии магазина пива предпринимателю необходимо учитывать такие моменты:



1. Открытие каждого кега пива заносится в специальный Журнал учета продаж алкогольной продукции.

2. Запрещается продажа пива в ночное время суток.

3. После открытия кега, пиво может храниться 7 дней максимум.

4. В магазине нужно соблюдать нужный температурный режим. В этом поможет кондиционер.

5. Фактический объем напитка, находящегося в кеге, всегда отличается от объема, который был заявленный в накладной. Поэтому постоянно нужно вести учет излишков и недостачи.

6. Сезонность «пивного» бизнеса, при которой следует распределять расходы и просчитать возможные доходы.

7. Возможность за один сезон окупить свои вложения.



Что нужно, чтобы открыть пивную точку?



Открытие пивной точки является бизнесом, о котором мечтают многие потенциальные предприниматели. Положительный опыт своих знакомых, окупаемость за несколько месяцев, небольшие суммы вложения, огромные толпы покупателей моментально привлекают внимание. Если открывать ИП или ООО, более выгодно будет через банк. Подробнее по ссылке — https://otkrivashka.org/alfabank/.



Перед открытием точки пива на разлив, необходимо высчитать приблизительную стоимость вопроса, оценить возможные риски. Перед открытием пивной точки, нужно совершить ряд действий:



1. Узнать требования к магазину разливного пива . В целом, здесь точно такие же требования, как и к продуктовой розничной торговле. Такие требования установлены Роспотребнадзором. Магазины, которые занимаются продажей разливного пива, можно располагать в жилых зданиях, временных постройках, строить в виде капитального сооружения.



Самым оптимальным вариантом станет отдельное здание. Существуют также стандарты по отделке помещения, его отоплению и вентиляции, канализации, поставке воды, освещению, проводке. Предъявляются определенные требования и к будущим сотрудникам (прохождение медосмотров, наличие санитарных книжек, строгое соблюдение правил гигиены).



2. Сформировать бизнес-план по открытию разливного пива . В бизнес-плане нужно просчитать все предстоящие расходы — на аренду помещения, закупку напитка, количество сортов разливного пива, которые будут продаваться, закупка оборудования, оплата работы сотрудников, их количество и многое другое.



3. Узнать, какие документы нужны для продажи разливного пива . Прежде всего, нужно зарегистрироваться, как ИП или ООО. При расположении магазина в торговом центре потребуется специальное разрешение на его реализацию. Нужно будет заключение СЭС, Госпожнадзора, Роспотребнадзора. Трудовой договор с работниками.



4. Посчитать, сколько стоит открыть пивной магазин . Приблизительно, по предварительным расчетам это выйдет около 400000 рублей (регистрация, аренда помещения, ремонт, если он необходим, оборудование, пиво, зарплаты продавцов, бухгалтера и т.д.).



5. Какая рентабельность пивного магазина . Рентабельность магазина разливного пива больше 80%. Выручка за день будет составлять около 7500 руб., в месяц — 225000 руб. Окупаемость наступит примерно через 9 месяцев. Также пару месяцев потребуется сначала на раскрутку магазина.