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Свердловская область заняла 15 место в рейтинге регионов с самой высокой активностью соискателей на рынке труда

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Свердловская область занимает шестое место в стране по количеству размещенных резюме (2,7% от общероссийского уровня, или почти 384 тыс. резюме). Об этом говорится в исследовании портала hh.ru.

В тройку лидеров вошли Москва (26%), Санкт-Петербург (11%) и Московская область (6%).

«Самыми активными в России стали соискатели из Тюменской области: в этом регионе доля резюме, которыми хотя бы один раз откликались на вакансии в 2020 году, составила 42,8%. На втором месте — Москва (41,3%), на третьем — Санкт-Петербург (41,2%). Свердловская область оказалась лишь на 15 месте (40,1%) — очевидно, здесь соискатели обычно предпочитают дожидаться приглашений от работодателей, а не откликаться на вакансии самостоятельно», — говорится в исследовании.

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